تصعيد خطير.. باكستان تتوقع هجوماً هندياً خلال ساعات

أعلنت الحكومة الباكستانية، الأربعاء، أن لديها “معلومات استخباراتية جديرة بالثقة” تفيد بأنّ الهند تخطط لتوجيه ضربة عسكرية وشيكة إليها خلال ساعات.

وقال وزير الإعلام الباكستاني عطا الله تارار، عبر منصة “إكس” (تويتر سابقا): “لدى باكستان معلومات استخباراتية موثوقة تفيد بأن الهند تنوي شن هجوم عسكري ضدنا خلال 24 إلى 36 ساعة”.

ولم يوضح تارار الأدلة التي استخدمتها باكستان لإثبات هذا الادعاء.وذكر أن “أي مغامرة عسكرية من جانب الهند سيتم الرد عليها بحزم”.

وتأتي تصريحات تارار بعد أسبوع واحد فقط من قيام مسلحين بمذبحة راح ضحيتها 26 سائحًا في بلدة باهالغام الجبلية في الشطر الهندي من كشمير، أثارت غضبًا واسع النطاق.

واتهمت الهند باكستان بالتورط في الهجوم، وهو ادعاء تنفيه إسلام آباد، وعرضت باكستان إجراء تحقيق محايد في الحادث.