تصعيد خليفة مبولحي لأكابر نادي سانت ايتيان الفرنسي

سبق أن تألق مع "صغار المحاربين"

قرر نادي سانت ايتيان الفرنسي تصعيد الحارس الجزائري نبيل وناس، إلى الفريق الأول، خلال فترة التحضيرات التي يجريها الفريق حاليا، تحسبا للموسم الجديد، وهذا بعد سقوط الفريق إلى بطولة الدرجة الثانية الفرنسية.

وسبق لنادي سانت ايتيان الفرنسي وأن قام بترقية وناس إلى الفريق الأول الموسم الماضي، أين حضر بعض المواجهات الرسمية دون أن يحظى بفرصة المشاركة ولو لدقيقة واحدة، قبل أن يقرر منحه فرصة المشاركة هذه المرة في التربص التحضيري الذي يسبق الموسم الجديد للاحتكاك أكثر مع أصحاب الخبرة، تحسبا للاعتماد عليه خلال الموسم القادم في دوري الدرجة الثانية الفرنسي.

وسبق لوناس الذي يعد من مواليد 12 جويلية 2003 بفرنسا، وأن مثل المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة في أكثر من مناسبة، كما خطف الأضواء البطولة العربية، أين اكتسب الثقة ونال إعجاب الجميع، بعد قيادته “الخضر” للفوز على المنتخب المغربي في الربع نهائي المنافسة، إذا تمكن من صد ركلتي جزاء، كما يمتاز الحارس وناس بطوله الفارع ما جعل إدارة سانت إيتيان تستقدمه سنة 2017 قادمة من نادي انيسي في الدرجة الثالثة.

وكان وناس قد أبدى رغبته ونيته من البداية في تمثيل المنتخب الجزائري دون الفرنسي، ما سهل من مهمة الاتحاد الجزائري لكرة القدم (الفاف)، في إقناع اللاعب بقبول استدعاء المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة.

وسبق لبلماضي وأن أشاد كثيرا بقدرات الحارس وناس، كما تم وضعه تحت المجهر من قبل الطاقم الفني لـ”الخضر” تحسبا لاستدعائه في المستقبل للمنتخب الأول الذي يبقى في حاجة إلى خدمات حارس آخر بسبب كبر سن الحراس الحاليين لـ”المحاربين” على غرار رايس وهاب مبولحي.