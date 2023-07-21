تصعيد دبلوماسي.. السعودية وقطر وإيران يستدعون سفراء السويد    

استدعت قطر وإيران سفيري السويد لديهما، احتجاجاً على سماح ستوكهولم بتكرار الإساءة للقرآن فيما أعلنت السعودية اتخاذها نفس الخطوة لاحقا.

وأكدت السعودية أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لديها للتعبير عن إدانتها لسماح ستوكهولم بتنظيم تجمع قال منظّمه إنه يعتزم خلاله إحراق نسخة من المصحف.

وذكرت وزارة الخارجية السعودية في بيان أنها ستستدعي القائم بأعمال السفارة السويدية لدى المملكة لتسليمه مذكرة احتجاج، تطالب باتخاذ كل الإجراءات الفورية واللازمة لوقف الأعمال المشينة التي تخالف التعاليم الدينية، والقوانين والأعراف الدولية.

وكانت وزارة الخارجية أدانت في وقت سابق، التصرفات المتكررة وغير المسؤولة من السلطات السويدية بمنح بعض المتطرفين التصاريح الرسميّة التي تخولهم حرق وتدنيس نسخ من القرآن الكريم.

بدورها، قالت وزارة الخارجية القطرية، إن الدوحة استدعت السفير السويدي لتسليمه مذكرة احتجاج على “الاعتداء على القرآن” في ستوكهولم.

وأضافت وزارة الخارجية في بيان أنها ستطالب السلطات السويدية باتخاذ كل الإجراءات اللازمة لوقف هذه الممارسات المشينة.

كما استدعت إيران سفير السويد لديها، احتجاجاً على الإساءة المتكررة للقرآن الكريم.

وذكرت وكالة الأنباء الإيرانية الرسمية “إرنا”، أن متحدث الخارجية ناصر كنعاني، استدعى سفير السويد لدى طهران ماتياس لنتز، وأبلغه احتجاج بلاده “الشديد” على الإساءة للقرآن الكريم.

وقال كنعاني: “ندين بشدة التدنيس المتكرر للقرآن الكريم والمقدسات الإسلامية في السويد، ونحمل حكومة ستوكهولم المسؤولية الكاملة عن عواقب إثارة مشاعر المسلمين في جميع أنحاء العالم”.