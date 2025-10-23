-- -- -- / -- -- --
تصفيات كأس إفريقيا.. سيدات “الخضر” بهدف تحقيق نتيجة مريحة قبل التنقل إلى دوالا

عمر سلامي
ح.م
منتخب السيدات

يواجه المنتخب الجزائري للسيدات لكرة القدم، نظيره الكاميروني، أمسية الخميس، بداية من الساعة السابعة، بملعب ميلود هدفي بوهران.

وتدخل المباراة في إطار دهاب الدور الثاني والأخير المؤهل إلى نهائيات كأس إفريقيا للأمم 2026.

وتبدو مهمة سيدات “الخضر” صعبة، أمام منتخب قوي، لم يسبق للمنتخب الجزائري وأن فاز عليه.

في هذا السياق، قال المدرب الوطني، فريد بن ستيتي: ” الأفضلية للكاميرون، في تاريخ المواجهات، لكن الأمور تتغير ولكل شيء بداية، وقد تكون هذه المباراة فرصة لنا لتغيير المعطيات وقلب الموازين”.

وستغيب عن المنتخب الجزائري المهاجمة مورغان إيكني، لاعبة نادي سان مالو الفرنسي، بسبب الإصابة.

وتسعى سيدات “الخضر” لرفع التحدي، وتحقيق الفوز من أجل الرفع من حظوظهن في التأهل إلى النهائيات، قبل خوض لقاء الإياب يوم الثلاثاء المقبل، بداية من الثالثة ونصف زولا،
بملعب الوحدة بمدينة دوالا.

بالصور.. بعثة المنتخب الوطني للسيدات تصل إلى وهران تحسبا لمواجهة الكاميرون

وتنقلت بعثة المنتخب الوطني للسيدات صبيحة الأربعاء إلى مدينة وهران، تحسبا لمواجهة الكاميرون.

ويستعد منتخب السيدات لمواجهة الكاميرون، لحساب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس أمم إفريقيا للسيدات 2026.

وتلعب مباراة الذهاب، هذا الخميس بداية من الساعة السابعة مساءً بملعب ميلود هدفي، بوهران.

