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رياضة

تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يستعد لمواجهة ليبيا

عمر سلامي
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تصفيات كأس إفريقيا لكرة القدم داخل القاعة.. المنتخب الجزائري يستعد لمواجهة ليبيا
أرشيف
المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة

يواصل المنتخب الجزائري لكرة القدم داخل القاعة تحضيراته تحسبا للمواجهتين المقررتين أمام نظيره الليبي، لحساب تصفيات كأس إفريقيا للأمم داخل القاعة 2024.

وأجرى المنتخب الوطني تحضيراته بقاعة حرشة حسان بالعاصمة، حيث استدعى المدرب بن عمروش 15 لاعبا تحسبا لمواجهة المنتخب الليبي.
وتنقل المنتخب الجزائري صبيحة الأربعاء، نحو مدينة مصراتة لخوض مباراة الذهاب، المرتقبة السبت المقبل بداية من السابعة مساء.
وتقام مباراة الإياب بين المنتخبين، يوم السبت 10 فيفري بالجزائر.
ويتأهل الفائز في المباراتين للمرحلة النهائية للمنافسة القارية التي ستجرى في شهر أفريل المقبل ببلد سيتم تعيينه لاحقا، بعد اعتذار الموزمبيق عن تنظيمها.
وسيكون المنتخب الجزائري مطالبا برفع التحدي والتأهل أمام المنتخب الليبي الذي احتل المركز الرابع في النسخة الأخيرة التي جرت عام 2020 بالمغرب.

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