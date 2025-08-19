-- -- -- / -- -- --
رياضة

تصفيات كأس العالم.. المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث يختتم تربصه التحضيري

عمر سلامي
ح.م
لاعبات المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث

اختتم المنتخب الوطني للإناث لفئة أقل من 20 سنة، أمسية الاثنين، تربصه التحضيري الذي جرى بالمركز التقني الوطني بسيدي موسى.

ويدخل التربص في إطار الاستعداد للمواجهة المزدوجة أمام السنغال ضمن الدور الثاني من تصفيات كأس العالم، بولندا 2026.

وركّز المدرب سيد أحمد مواز خلال التربص الذي دام ثمانية أيام، على الجوانب البدنية والتقنية والتكتيكية، إضافة إلى تحسين الانسجام من خلال برمجة مبارتين تطبيقيتين.

وستواجه إناث “الخضر” المنتخب السنغالي يوم 20 سبتمبر المقبل بداية من الساعة الرابعة عصرا، بملعب لات تيور بمدينة تييس، على أن تقام مباراة الإياب يوم 27 من نفس الشهر، بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، بداية من الثامنة مساءً.

