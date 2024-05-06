تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يشرع في التحضير لمواجهة المغرب

شرع المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة إناث، في التحضير لمباراة المغرب، التي تدخل في إطار الدور التمهيدي الثالث وقبل الأخير من تصفيات كأس العالم لهذه الفئة.

وجرت الحصة التدريبية الأولى أمسية الأحد بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى، بحضور معظم اللاعبات.

وسيتنقل المنتخب الجزائري لأقل من17 سنة إناث، صباح الثلاثاء، تحسبا لمواجهة نظيره المغربي في مباراة الذهاب.

ومن المقرر أن تقام مباراة الذهاب هذا الجمعة بالملعب البلدي لبركان، على أن تقام مباراة الإياب بملعب سالم مبروكي بالرويبة يوم 17 ماي الجاري.

وكانت الناخبة الوطنية وهيبة رحال، قد كشفت السبت الماضي عن قائمة اللاعبات اللواتي تم اختيارهن تحسبا للمواجهة المزدوجة ضد المغرب.