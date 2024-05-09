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رياضة

تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة المغرب

عمر سلامي
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تصفيات كأس العالم لأقل من 17 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يواصل تحضيراته تحسبا لمواجهة المغرب
ح.م
المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إناث

يواصل المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إناث، تحضيراته تحسبا لمواجهة نظيره المغربي في إطار ذهاب الجولة التأهيلية الثالثة وقبل الأخيرة لكأس العالم.

وخاض المنتخب الجزائري مساء الأربعاء، حصته التدريبية الأولى بالمغرب.

وأجرت لاعبات المنتخب حصة تدريبية خفيفة، تم التركيز خلالها على الاسترجاع، وهي الحصة التي عرفت مشاركة كل التعداد.

ويواجه المنتخب الجزائري لأقل من 17 سنة إناث، نظيره المغربي، هذا الجمعة، بالملعب البلدي بركان ضمن الجولة التأهيلية الثالثة وقبل الأخيرة لكأس العالم 2024 في هذه الفئة.

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