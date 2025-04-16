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رياضة

تصفيات كأس العالم 2025.. بعثة المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 17 سنة تغادر إلى نيجيريا

عمر سلامي
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تصفيات كأس العالم 2025.. بعثة المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 17 سنة تغادر إلى نيجيريا
ح.م
لاعبات المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 17 سنة

تنقل وفد المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 17 سنة، سهرة الثلاثاء، إلى نيجيريا لخوض مباراة الذهاب من الدور التصفوي الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم 2025.

وأجرى المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة، صبيحة الثلاثاء، حصة تدريبية بالمركز التقني الوطني، تحت إشراف المدرب عبد النور ميرة، قبل التنقل سهرة اليوم إلى مدينة لاغوس.

وسيواجه المنتخب الجزائري نظيره النيجيري السبت المقبل على الساعة الرابعة عصرا بتوقيت الجزائر، على ملعب ريمو ستارز – إيكين، في إطار ذهاب الدور الثالث والأخير من التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2025 لهذه الفئة.

وستلعب مباراة الإياب أمام نيجيريا مبرمجة يوم الجمعة 25 أفريل، على الساعة الثامنة ليلا، بملعب مصطفى تشاكر بمدينة البليدة.

وشهدت آخر حصة تدريبية لمنتخب الإناث لأقل من 17 سنة، قبل التنقل إلى نيجيريا، مشاركة جميع اللاعبات، حيث ركّز الطاقم الفني خلالها على الجانبين التقني والتكتيكي، كما برمج المدرب الوطني، عبد النور ميرة، خلال الظهيرة حصة تحليل “فيديو”.

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