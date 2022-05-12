تصفيات “كان” 2023: “الكاف” يستجيب لطلب الاتحاد المصري
استجاب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لطلب الاتحاد المصري بتعديل موعد مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا، في التصفيات المؤهلة لكأس أمم إفريقيا 2023.
وجاء في بيان للاتحاد المصري يوم الخميس:”قرر الكاف تعديل مواعيد مباريات الجولتين الأولى والثانية للمجموعة الرابعة بالتصفيات الافريقية”.
وتابع:”تقرر إقامة مباراتي منتخب مصر أمام غينيا وإثيوبيا، يومي 5 و 9 جوان المقبل. بدلا من 2 و 6 من نفس الشهر”.
وتتنافس مصر على تأشيرة التأهل إلى “كان” 2023 بكوت ديفوار، في المجموعة الرابعة، مع كلّ من غينيا وإثيوبيا ومالاوي.