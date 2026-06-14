تصفيات “كان” 2027 .. الكاف” تعتمد 7 ملاعب لاحتضان مباريات “الخضر”

اعتمد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم “كاف”، سبعة ملاعب جزائرية لاحتضان مباريات “الخضر”، ضمن تصفيات كأس إفريقيا 2027..

وكشف الموقع الرسمي للاتحاد الجزائري لكرة القدم “فاف” عن أسماء الملاعب المعتمدة، وهي: ملعب ميلود هدفي بوهران، ملعب 19 ماي 1956 بعنابة، ملعب نيلسون مانديلا بالجزائر العاصمة، ملعب 5 جويلية 1962 بالجزائر العاصمة، ملعب علي عمار بالدويرة بالعاصمة، ملعب الشهيد حملاوي بقسنطينة، وملعب حسين آيت أحمد، بتيزي وزو.

وسيستهل المنتخب الوطني مشواره في التصفيات باستقبال منتخب زامبيا في الجولة الأولى المقررة خلال شهر سبتمبر المقبل، وبعد ذلك يتنقل لمواجهة منتخب بوروندي لحساب الجولة الثانية.

وفي شهر نوفمبر 2026، سيواجه “الخضر” الطوغو، بالجزائر، قبل التنقل إلى العاصمة لومي لمواجهته مجددا ضمن الجولة الرابعة.

وستلعب الجولتان الأخيرتان من التصفيات في الفترة من 22 إلى 30 مارس 2027، حيث يتنقل المنتخب الوطني إلى لوساكا لمواجهة زامبيا، قبل أن يختتم مشواره باستقبال منتخب بوروندي.

وستقام كأس أمم إفريقيا 2027 ، في ثلاثة بلدان وهي كينيا وأوغندا وتنزانيا خلال الفترة من 19 جوان إلى 17 جويلية 2027.