رياضة

تصفيات مونديال أقل من 20 سنة إناث.. المنتخب الجزائري يخوض أول حصة تدريبية بالسنغال

عمر سلامي
ح.م
المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث

أجرى المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة، أول حصة تدريبية بملعب مانيغ سوماري بتييس، تحسبا لمواجهة منتخب السنغال، في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة لمونديال 2026 .

وعرفت الحصة التي جرت الخميس، مشاركة جميع اللاعبات، حيث ركز المدرب الوطني سيد أحمد مواز على تمارين الاسترجاع لتخفيف الإرهاق، إضافة إلى بعض التمارين التقنية والتكتيكية.

ووصلت بعثة المنتخب الوطني سهرة الأربعاء إلى العاصمة السنغالية دكار، ومنها توجهت مباشرة إلى مقر إقامتها بمدينة تييس.

ويواجه المنتخب الوطني لأقل من 20 سنة إناث، نظيره السنغالي، هذا السبت، بداية من الساعة السادسة بتوقيت الجزائر، بملعب لات ديور.

