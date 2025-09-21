تصفيات مونديال أقل من 20 سنة.. فتيات “الخضر” ينهزمن أمام السنغال

انهزم المنتخب الوطني للإناث لأقل من 20 سنة أمام نظيره السنغالي بثنائية نظيفة.

وأقيمت المباراة بملعب “لات ديور” بتييس، وتدخل في إطار ذهاب الدور الثاني من التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس العالم بولندا 2026.

وتصعب هذه النتيجة، من مهمة ” فتيات “الخضر” في لقاء الإياب بالجزائر.

وسيكون المنتخب الجزائري لأقل من 20 سنة، إناث، مطالبا بالتدارك في لقاء الإياب المقرر السبت المقبل، بداية من الساعة الثامنة بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة، من أجل ضمان التأهل إلى الدور الثالث.