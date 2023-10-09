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رياضة

تصفيات مونديال السيدات لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري ينهزم أمام مالي

عمر سلامي
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تصفيات مونديال السيدات لأقل من 20 سنة.. المنتخب الجزائري ينهزم أمام مالي
ح.م
لاعبات المنتخب الوطني النسوي لأقل من20 سنة

انهزم المنتخب الوطني النسوي لأقل من 20 سنة، بهدف دون رد أمام نظيره المالي، في ذهاب الدور الثاني من تصفيات كأس العالم للسيدات.

وعرفت المباراة، التي احتضنها ملعب 8 ماي بسطيف سيطرة كبيرة من جانب المنتخب الجزائري، خاصة في المرحلة الأولى، لكن دون استغلال للفرص المتاحة.

وتمكن المنتخب المالي من تسجيل الهدف الوحيد في المباراة، عن طريق اللاعبة جماكو طراوري في الدقيقة الـ65، مستغلا الفرصة الوحيدة التي أتيحت له في المباراة.

وسيجرى لقاء العودة، الجمعة القادم، بذات الملعب بداية من الساعة السادسة مساء، وهي المواجهة التي ستكون فرصة للمنتخب الجزائري من أجل التدارك، والتأهل إلى الدور القادم من التصفيات.

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