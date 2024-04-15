تصفيات مونديال 2024 للإناث تحت 17 سنة.. المنتخب الوطني في تربص تحضيري

شرع المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة في تربص تحضيري بمركز سيدي موسى، تحسبا لمباراة الدور الثالث من التصفيات المِؤهلة لنهائيات كأس العالم 2024.

وسيعرف التربص إجراء مواجهتين وديتين على ملعب مركز سيدي موسى، الأولى ستلعب هذا الثلاثاء أمام كبريات جمعية الجزائر الوسطى، أما الثانية فستقام هذا الخميس أمام منافس سيتم تحديده لاحقا.

وبرمج الطاقم الفني بقيادة المدربة وهيبة رحال حصتين تدريبيتين في اليوم، بالإضافة إلى حصص تحليل فيديو وجلسات علاجية.

تجدر الإشارة أن فتيات الخضر تأهلن إلى الدور الثالث من تصفيات مونديال 2024 عن منطقة إفريقيا، على حساب منتخب بنين شهر فيفري الفارط.