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رياضة

تصفيات مونديال 2025 للإناث.. هزيمة ثقيلة لفتيات “الخضر” أمام نيجيريا

عمر سلامي
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تصفيات مونديال 2025 للإناث.. هزيمة ثقيلة لفتيات “الخضر” أمام نيجيريا
ح.م
المنتخب الجزائري للإناث لأقل من 17 سنة

انهزم المنتخب الوطني للإناث لأقل من 17 سنة  أمام نظيره النيجيري،  برباعية نظيفة، في مباراة جرت بملعب ريمو ستارز بإكين.

وتدخل المباراة  التي لعبت السبت، في إطار ذهاب الدور الثالث والأخير من تصفيات كأس العالم 2025.

واستقبلت شباك منتخب فتيات “الخضر” خلال هذه المباراة ثلاثة أهداف في ظرف أقل من 20 دقيقة، قبل أن يأتي الهدف الرابع في الدقيقة ما قبل الأخيرة من اللقاء.

وتصعب هذه الهزيمة، من مأمورية فتيات “الخضر” في لقاء الإياب المقرر الجمعة المقبل، على الساعة الثامنة مساء بملعب مصطفى تشاكر بالبليدة.

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