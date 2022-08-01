تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية محور لقاء بلاني بمفوض الاتحاد الإفريقي

أجرى المبعوث الخاص لوزارة الشؤون الخارجية المكلّف بقضية الصحراء الغربية ودول المغرب العربي، عمار بلاني، يوم السبت 30 جويلية، مشاورات مثمرة مع مفوض الاتحاد الإفريقي المكلف بالشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي أدوي بانكول.

وتناول اللقاء جملة من المسائل والقضايا المرتبطة بالسلم و الأمن في القارة الإفريقية، على رأسها مسار تصفية الاستعمار في الصحراء الغربية.

في هذا الصدد، أطلع المفوض السفير بلاني على نتائج زيارته إلى مخيمات اللاجئين الصحراويين بتندوف وفحوى اللقاءات التي جمعته مع كل من المسؤولين الصحراويين وممثلي منظمات المجتمع المدني والشباب والنساء بالمخيمات.

وأعرب بانكول عن تأثره الشديد لما شهده من معاناة إنسانية كبيرة بالمخيمات في ظل الظروف المناخية القاسية وتراجع المعونات الدولية، ولما لمسه في نفس الوقت من حسّ عال لدى الشعب الصحراوي والآمال الكبيرة التي لا يزال يعقدها على المنظمة القارية لإنصافه وتمكينه من حقوقه المشروعة المنصوص عليها بوضوح في الميثاق التأسيسي للإتحاد الإفريقي، لاسيما تلك المرتبطة بالمبادئ الأساسية التي ناضل من أجلها الآباء المؤسسون في مجال محاربة وتصفية الاستعمار و حق الشعوب في تقرير مصيرها.

وبخصوص العملية السياسية، أكد عمار بلاني على أهمية تفعيل آلية الترويكا الإفريقية المعنية بالصحراء الغربية لمساعدة طرفي النزاع على الانخراط مجدّدا في مفاوضات مباشرة، بحسن نية ودون شروط مسبقة، بما يدعم مهمة المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دي ميستورا في التوصّل إلى حلّ سياسي دائم و مقبول من الطرفين على أساس قواعد الشرعية الدولية والقانون الدولي.