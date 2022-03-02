تصل إلى 30 ألف دينار.. تخفيضات في تكاليف الكهرباء والغاز لفائدة الخبازين

كشفت وزارة التجارة عن عقد اتفاقية مع ممثلي الخبازين، سيستفيدون عبرها من تخفيضات في تكاليف الكهرباء والغاز تصل إلى 30 ألف دينار.

وأوضح مدير تنظيم الأسواق والنشاطات بوزارة التجارة، أحمد مقراني، للقناة الإذاعية الأولى أن الخبازين مدعوون للانخراط والتقرب من وكالات سونلغاز من أجل تمكينهم من تنصيب عدادت خاصة تساهم في الخفض من قيمة فاتورة الكهرباء بالتعريفة الجديدة حيث الفاتورة التي كانت قيمتها 50 ألف دينار سيتم تخفيضها إلى 20 ألف دينار سنتيم.

ومن جهته رئيس الاتحادية الوطنية للخبازبن يوسف قلفاط، في تصريح للإذاعة أن هذا الإجراء يحمل العديد من الامتيازات لصالح الخبازين ويخفف جزءا من العبء عليهم.

وأوضح رئيس الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين الجزائريين الحاج الطاهر بولنوار أن هذه الإجراءات سيتم التكفل بها تدريجيا وفق رزنامة خاصة تم الاتفاق عليها على غرار تخفيف الأعباء على الخبازين وضمان هامش ربح قانوني اللجوء إلى رفع الأسعار إلى جانب السماح للخبازين باقتناء الأجهزة والآلات المستعملة من الخارج.

ويبقى الهدف من هذا الاتفاق المبرم بين وزارة التجارة وممثلي الخبازين والاجراءات المتخذة هو ضمان هامش الربح لفائدة الخبازين والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن من خلال استقرار سعر الخبز وعدم تجاوزه للسعر المقنن والمحدد قانونا.

خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.. وزارة التجارة تقرر

وكانت وزارة التجارة، قد عقدت اجتماعا تنسيقيا، الاثنين، مع ممثلي عدة قطاعات وجمعيات لدراسة اقتراح خفض تكاليف الكهرباء لفائدة الخبازين.

وأوضح بيان لوزراة التجارة، أنه تم عقد اجتماع تنسيقي بمقر وزارة التجارة وترقية الصادرات تحت إشراف الأمين العام وبحضور ممثلي قطاعات التجارة, الطاقة, الجمعيات المهنية للتجار والحرفيين وفيدرالية الخبازين لدراسة الاقتراحات المتعلقة بخفض تكاليف استهلاك الكهرباء من طرف الخبازين”.

وأضاف البيان أنه “تم الاتفاق على العمل على إدماج الخبازين في التعريفة المتعلقة بالبوابة 53 من التعريفات المطبقة من طرف شركة الكهرباء والغاز وفقا للقرار الصادر في 29 ديسمبر 2015 من طرف لجنة ضبط الكهرباء والغاز, والتي تتناسب وحجم نشاطهم مع تحسيسهم بضرورة انتسابهم الطوعي لهذه التعريفة قصد السماح لمصالح الشركة العمومية بتغيير عداداتهم وتنصيب عدادات خاصة بهذا النظام”,

وأضاف نفس المصدر أن مصالح التجارة ستواصل التنسيق مع كل الدوائر الوزارية الأخرى للتجسيد التدريجي لكل الانشغالات الأخرى التابعة لاختصاصها.