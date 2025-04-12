تصنيع أول رقاقة إلكترونية جزائرية في غضون 24 شهرا

من تصميم باحثين بمركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة

كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي، كمال بداري، السبت، عن الانتهاء من تصميم أول رقاقة تستخدم في البطاقات الإلكترونية، من تصميم باحثين تابعين لمركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة.

وعقب زيارة قادته إلى مركز تنمية التكنولوجيات المتطوّرة بالجزائر العاصمة، أوضح بداري “أنه تم تجسيد الالتزام المتعلق بتصميم الرقائق الإلكترونية، حيث تمكّن الباحثون من تصميم أول رقاقة مساحتها 1 ملم مربع، بتكنولوجيا عالية الدقة”، علما أنه كان قد تم تدشين معمل تصميم هذه الرقائق نهاية ديسمبر المنصرم.

وبخصوص الشروع في عملية التصنيع المحلي لهذه الرقائق الإلكترونية، أفاد الوزير بأنه “سيتم في غضون السنتين المقبلتين”، لافتا إلى أن “إتقان تصميم هذه الرقائق يعد في حد ذاته قيمة مضافة للاقتصاد الوطني، في ظل توفر العنصر البشري المتخصّص في هذا المجال الهام”.

وبالمناسبة، دشّن بداري المؤسسة الفرعية للمركز “سيديتيا خبرة”، كما عاين منصة تكنولوجيا التصنيع الدقيق.

من جهة أخرى، أشرف الوزير على مراسم التوقيع على اتفاقية بين مركز تنمية التكنولوجيا المتطوّرة وشركة النقد الآلي والعلاقات التلقائية بين البنوك، والتي تهدف إلى “تأمين شبكة الدفع الإلكتروني الوطنية”، حسب ما أوضحه مدير المركز، محمد طرايش.

كما تم التوقيع على اتفاقية ثانية بين ذات المركز والمؤسسة الوطنية للصناعات الإلكترونية، ترمي إلى “توفير الإطار المناسب للمساعدة التقنية والتكنولوجية في مجال تصنيع المكونات الإلكترونية، خاصة ما تعلق منها بتصنيع ترانزستورات”.