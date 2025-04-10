تصنيع السيارات بالجزائر.. 13 شركة عالمية تُفاوض لدخول السوق

كشف مستشار وزير الصناعة بلال لميطة، الخميس، عن دخول 13 شركة عالمية لصناعة السيارات في مفاوضات مع الوزارة من أجل الإستثمار في تصنيع المركبات داخل الجزائر.

وأكد المسؤول خلال استضافته ببرنامج “ضيف الصباح” للقناة الإذاعية الأولى أن من بين الشركات الراغبة في ولوج السوق الجزائرية للسيارات شركة هيونداي التي أمضت على بروتوكول تفاهم مع وزارة الصناعة يقتضي مرافقة مصنعي قطع غيار السيارات منذ اليوم الأول.

وفي السياق، قال ضيف الصباح إن استراتيجية الدولة شجعت المستثمرين على ولوج مجال تصنيع قطع غيار السيارات الذي يعرف انتعاشا حاليا إذ يتم تصنيع البطاريات والمكابح والفلاتر والكوابل وحتى بعض أدق المكونات.

كما كشف مستشار وزير الصناعة عن وجود شراكة استراتيجية مع مؤسسة إيطالية من أجل تصنيع اللواحق البلاستيكية للسيارات في الجزائر بالموازاة مع انشاء مخبر للمطابقة والإعتماد للواحق البلاستيكية.

هذا وجدد لميطة التأكيد على أن الإستراتيجية التي تسير عليها الدولة الجزائرية في ملف صناعة السيارات وقطع الغيار تندرج ضمن قرار سياسي ثابت هدفه الذهاب نحو صناعة حقيقية وخلق قاعدة صناعية صلبة.