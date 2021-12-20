-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
اقتصاد

تصنيع السيارت في الجزائر: وزير الصناعة يكشف عن موعد انطلاق العملية

الشروق أونلاين
  • 123218
  • 19
تصنيع السيارت في الجزائر: وزير الصناعة يكشف عن موعد انطلاق العملية

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، أنه سيتم قريبا الإعلان عن استراتيجة تصنيع السيارات في الجزائر وكذا دفتر الشروط الخاص بذلك، لتنطلق العملية فعليا خلال الفصل الأول أو الثاني من سنة 2022.

وأكد زغدار في تصريح صحفي له، الإثنين، أنه  تم تشكيل لجنة تقوم باعداد خطة استراتيجية واضحة مبينة عل صناعة حقيقة فعلية، وهذا من أجل الخروج من دائرة الإستيراد.

وأوضح أن مصالحه تسعى لتكون هناك صناعة حقيقية فعلية في هذا المجال، مشيرا إلى أن اللجنة التي تم تنصيبها تقوم بدارسة الملف وسوف تعلن قريبا عن استيراتيجية تصنيع السيارات ودفتر الشروط الخاص بكل الفروع المتعلقة بذلك.

وفي هذا الصدد، قال المسؤول الأول عن القطاع إن  العملية ستنطلق فعليا خلال الفصل الأول أو الثاني من سنة 2022 وهذا حسب دفتر الشروط وتلبية المتعاملين الإقتصاديين له.

استيراد السيارات: رئيس جمعية البنوك يكشف مصير قروض اقتناء المركبات

وفي 13 ديسمبر 2021، كشف لزهر لطرش رئيس الجمعية المهنية للبنوك والمؤسسات المالية، إنه مع استئناف استيراد السيارات الجديدة، ستعود قروض اقتناء المركبات، ومدة دراسة الملفات لن تتجاوز مدة أسبوع واحد.

وأكد لطرش خلال نزوله ضيفا على الإذاعة الأولى، إن قروض اقتناء السيارات ستعود بمجرد عودة الاستيراد، بعد إعلان وزارة الصناعة وضع دفتر شروط جديد مع نهاية جانفي 2022.

وحسب نفس المتحدث، فإن أغلب البنوك تقدم حاليا قروضا استهلاكية للمواطنين، مثل قروض السكن وسيكون نفس الأمر مع اقتناء السيارات.

استيراد السيارات: وزير الصناعة يكشف تفاصيل جديدة عن الملف

كشف وزير الصناعة أحمد زغدار، الأربعاء، إن منح اعتمادات للوكلاء لاستيراد السيارات سيكون فوريا، مع صدور دفتر الشروط الجديد نهاية جانفي القادم.

وأكد زغدار في تصريحات للتلفزيون الجزائري، إنه بعد تعليمة رئيس الجمهورية باعداد دفتر شروط جديد، تم تنصيب لجنة لاعداده، على أن يكون جاهزا نهاية جانفي 2022.

وحسبه، فعملية منح الاعتمادات للوكلاء هذه المرة، ستكون فورية بعد صدور دفتر الشروط، كما تكون مرونة وازاحة العراقيل السابقة التي شهدتها العملية.

وحسب الوزير، فسبب مراجعة الدفتر مجددا، هو أنه كان سابقا موجها لكل أنواع المركبات، سواء سيارات سياحية أو حافلات، بشكل جعل تطبيقه صعبا، مع تحفظات كثيرة على ملفات الوكلاء.

وأوضح إن الدفتر الجديد، سيكون مبسطا بتحديد شروط استيراد كل نوع من المركبات بدقة، فضلا عن ضمان خدمات ما بعد البيع.

وعلى صعيد آخر، شدد زغدار، على إن الجزائر على اتصال مع شركات وماركات عالمية كبرى من أوروبا وآسيا من أجل الذهاب نحو صناعة حقيقية للسيارات، وليس مصانع لنفخ العجلات مثلما حدث سابقا.

وحسبه فالشراكات الجديدة، ستراعي التطور الحاصل دوليا في هذا المجال بالتحول نحو السيارات الهجينة.

مقالات ذات صلة
وزارة التجارة: اعتماد 8 مخابر لتقييم المطابقة في 2022

وزارة التجارة: اعتماد 8 مخابر لتقييم المطابقة في 2022

وزير الصناعة الصيدلانية: سنغطي 70 بالمائة من احتياجاتنا خلال 2022

وزير الصناعة الصيدلانية: سنغطي 70 بالمائة من احتياجاتنا خلال 2022

رسميا.. 3 تعديلات على دفتر شروط استيراد السيارات

رسميا.. 3 تعديلات على دفتر شروط استيراد السيارات

انتاج 5 آلاف جرار سنويا بشراكة جزائرية أمريكية

انتاج 5 آلاف جرار سنويا بشراكة جزائرية أمريكية

ناصري يكشف عدد المشاريع الموضوعة حيز الخدمة خلال 2021

ناصري يكشف عدد المشاريع الموضوعة حيز الخدمة خلال 2021

موقع فرنسي: الجزائر أدارت ظهرها لقمحنا

موقع فرنسي: الجزائر أدارت ظهرها لقمحنا

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
19
  • جزايري حر

    ومنذ متى كان الوزير يقرر امر كهذا ؟؟ ... الكل يعرف من يقرر من الخلف ومن في الواجهة

    2
  • TITOU SAOURA

    والله اعجبتني ملاعب قطر احسن من استيراد السيارات

    3
  • سيارة

    لا سيارات ولا قروض ولا هم يحزنون بل كلام فارغ وثرثرة ووعود كاذبة .. والسلام

    14
  • أستاذ م

    وننتظر المهدي المنتظر الذي قد يفك شفرة دفتر شروط استيراد السيارات .

    15
  • Sami

    يا سياده الوزير انتم ليس لديكم اي احترام للوقت ولا للوعود ولا لتوجيهات الرئيس سنتين الان ولم نرى منكم اي شيء ملموس هذا يعد فشل لكل المنظومه عني اعتقد انه كل ما تقولوه غيرصحيح وسوف تستمر المعناة

    20
  • فريفط زكريا

    لا تصنيع لا إستراد مش عيب تتكلمون عن السيارة اللتي أصبحت لاشيء في بقية بلدان العالم... وكأننا راح نبني محطة فضاء

    22
  • خالد ع

    نفس كلام سنة 2020 سوف يكون سوف يكون سوف يكون في نهاية جانفي 2021.

    24
  • طونوبيل

    ناس طلعت القمر بنو مصانع و عمارات و ملاعب وجابو سلعة من اقصى العالم وتبادلوا فيما بينهم من السلع الخ وحنا مزالنا عامين يخموا ادا نجيبو سيارات ولا لا ههههه ثم اقولو هيا انديرو اجتماع تع سيارات هههه هيا نقسموا شكون اجيبوا سيارات ههه....لالا مزال شويا خليها في 2022 ههههه

    67
  • خالد ع

    ربما ....قد يكون ......سيكون ..... لي فهم يفهما .؟؟؟؟

    48
  • جثة

    هرمنا من اجل شراء سيارة .

    50
  • علي

    ‏قصص الف ليلة وليلة ‏مشكلة البطاطا لم تحل وكيف ‏‏ستحل مشكلة السيارات

    53
  • أستاذ متقاعد

    تحول ملف استيراد السيارات وليس تصنيعها ولا حتى تركيبها الى لغز يطارد الجزائر لسنتين ولا يزال . فشل ما بعده فشل بل افلاس بعرضه وطوله .

    95
  • عمر

    خلال الثلاثي الأول من سنة 2022 أم سنة 2030؟

    73
  • jaffar

    inchallah

    32
  • هشام

    من هو وكيل تويوتا ..في الجزاءر ...؟

    26
  • ابن الجبل

    المهم .. كلام كثير عن استيرد السيارات ، والتطبيق ربي يجيب ...!!!

    56
  • Mouwateen

    Ces pour quand le vote deja ???

    40
  • سراب

    سياسة ربح الوقت كما توقع دخول السيارات في جوان 2020

    59
  • زوالي

    سيارات choix 3 تشترى بـ 50 مليون سنتيم بسعر صرف البنك حوالي 3500 أورو ! ثم تباع للزواولة بـ 199 مليون سنتيم !!! رانا حافظينكم أيها المستوردون حسبنا الله ونعم الوكيل

    76

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد