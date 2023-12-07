تصنيع كواشف الغاز في الجزائر بدايةً من جانفي المقبل

أكد الرئيس المدير العام لمجمع سونلغاز مراد عجال، يوم الخميس، عن تصنيع كواشف غاز أحادي أكسيد الكربون في الجزائر، ابتداءً من شهر جانفي المقبل.

جاء ذلك على هامش إشرافه على عملية تركيب كاشفين عن غاز أحادي أكسيد الكربون بمنزل أحد المواطنين بولاية سطيف كعينة نموذجية سيتم تعميمها.

وكشف عجال أن الشروع في تصنيع كواشف الغاز بداية من شهر جانفي سيكون على “مستوى مصنع الشركة الجزائرية للصناعات الكهربائية والغازية (سايغ) التابعة لمجمع سونلغاز”.

وذكر مراد عجال بأن “عملية تركيب الأجهزة الكاشفة عن غاز أحادي الكربون قد انطلقت منذ عدة أشهر عبر ولايات الوطن”.

“وشملت في مرحلة أولى 45 ألف جهاز تمّ تركيبهم بمنازل مواطنين بولاية سطيف في انتظار تركيب أكثر من 750 ألف جهاز آخر بذات الولاية خلال المرحلة القادمة”.

من جهته، تطرق المدير العام لسونلغاز إلى “مشروع إنجاز محطة للطاقة الشمسية بولاية تندوف بقدرة 200 ميغاواط مذكرا بأن أشغال هذه المحطة ستنطلق خلال الثلاثي الأول من السنة المقبلة 2024”.

و أضاف عجال “الدراسة التقنية المتعلقة بهذا المشروع قد انطلقت في انتظار الإعلان عن المناقصة الخاصة بإنجازها نهاية الشهر الجاري لافتا إلى أن ” استلام المشروع سيتم في آجال تتراوح بين 16 و 18 شهرا”.