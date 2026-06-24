تصنيع 6000 هاتف ذكي يوميا في وهران (صور)

مشروع استثماري يوفر 400 منصب شغل

عاين والي وهران إبراهيم أوشان يوم الأربعاء، مشروعا استثماريا متخصصا في صناعة الهواتف الذكية بالمنطقة الصناعية السانية.

وحسب ما نقله بيان للولاية، فقد اطّلع أوشان على مختلف ورشات وتجهيزات المؤسسة، التي تُركّز على التصنيع المحلي بنسبة 100 بالمئة. عبر نقل التكنولوجيا من أحد أكبر الشركات الصينية، لتساهم في توفير 400 منصب شغل.

وأكّد الوالي بالمناسبة على أهمية هذا المشروع، الذي يعتبر مكسبا للولاية. مشيرا إلى أنه سيساهم في دعم الإنتاج الوطني، في مجال تصنيع هواتف مُؤمّنة، تُوفّر الحماية ضد الإختراق والتجسّس.

وتصل القدرة الإنتاجية للوحدة التي دخلت حيّز الاستغلال، إلى 6000 هاتف ذكي يوميا. ويعتبر المشروع “تجسيدا واضحا لجهود الدولة في مرافقة الاستثمار”، يقول بيان الولاية.