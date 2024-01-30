تصنيف الجامعات الجزائرية دوليا.. بداري يلتقي بمسؤول “كيو أس”

استقبل وزير التعليم العالي، كمال بداري، المدير التنفيذي لمؤسسة “كيو أس” التي تعد إحدى المؤسسات الدولية في مجال تصنيف الجامعات، اشتون جيروم فارنديناس، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي جمع بين بداري والمدير التنفيذي لمؤسسة “كيو أس” التي تقدم مساهمات في التحاليل والمعلومات المطلوبة للتنافسية في تصنيف الجامعات، يهدف إلى “وضع استراتيجية وطنية للتعاون في هذا المجال بين الوزارة والمؤسسة المذكورة، وذلك من أجل ترقية مرئية المؤسسات الجامعية في الجزائر”.

وفي هذا الإطار، أكد اشتون جيروم فارديناس “أهمية هذا اللقاء الذي تم خلاله مناقشة خطة طويلة المدى تشمل كل الجامعات في الجزائر للمساهمة في إعدادها للتنافسية على المستوى الدولي”.

كما أبرز تطلعاته إلى “إرساء قواعد تعاون ثنائي بين الطرفين في المستقبل القريب”، مثلما أشار إليه ذات المصدر.