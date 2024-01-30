-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
الجزائر

تصنيف الجامعات الجزائرية دوليا.. بداري يلتقي بمسؤول “كيو أس”

الشروق أونلاين
  • 101
  • 0
تصنيف الجامعات الجزائرية دوليا.. بداري يلتقي بمسؤول “كيو أس”

استقبل وزير التعليم العالي، كمال بداري، المدير التنفيذي لمؤسسة “كيو أس” التي تعد إحدى المؤسسات الدولية في مجال تصنيف الجامعات، اشتون جيروم فارنديناس، حسب ما أفاد به بيان للوزارة.

وأوضح المصدر ذاته أن هذا اللقاء الذي جمع بين بداري والمدير التنفيذي لمؤسسة “كيو أس” التي تقدم مساهمات في التحاليل والمعلومات المطلوبة للتنافسية في تصنيف الجامعات، يهدف إلى “وضع استراتيجية وطنية للتعاون في هذا المجال بين الوزارة والمؤسسة المذكورة، وذلك من أجل ترقية مرئية المؤسسات الجامعية في الجزائر”.

وفي هذا الإطار، أكد اشتون جيروم فارديناس “أهمية هذا اللقاء الذي تم خلاله مناقشة خطة طويلة المدى تشمل كل الجامعات في الجزائر للمساهمة في إعدادها للتنافسية على المستوى الدولي”.

كما أبرز تطلعاته إلى “إرساء قواعد تعاون ثنائي بين الطرفين في المستقبل القريب”، مثلما أشار إليه ذات المصدر.

مقالات ذات صلة
حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر هذه الولايات

حالة الطقس: رياح وزوابع رملية عبر هذه الولايات

أخبار الجزائر ليوم السبت 27 جانفي 2024

أخبار الجزائر ليوم السبت 27 جانفي 2024

استيراد 7500 طن من اللحوم الحمراء تحسّبًا لشهر رمضان

استيراد 7500 طن من اللحوم الحمراء تحسّبًا لشهر رمضان

120 دواء جديد للأمراض المستعصية قبل نهاية 2024

120 دواء جديد للأمراض المستعصية قبل نهاية 2024

الشفافية تغيب عن اجتماع “لجنة الذاكرة” في باريس

الشفافية تغيب عن اجتماع “لجنة الذاكرة” في باريس

قرار وزاري مشترك لإزالة كل الممهلات العشوائية

قرار وزاري مشترك لإزالة كل الممهلات العشوائية

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
0
معذرة! لا يوجد أي محتوى لعرضه!

الأكثر تفاعلا

الرأي

المزيد