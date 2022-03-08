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تصنيف الراي وحماية التراث الجزائري.. وزيرة الثقافة الجديدة تتحرك

نادية شريف
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تصنيف الراي وحماية التراث الجزائري.. وزيرة الثقافة الجديدة تتحرك

اتخذت وزيرة الثقافة والفنون، صورية مولوجي، جملة من الإجراءات لتصنيف الراي وحماية التراث الجزائري من النهب.

وبحسب بيان نشرته الوزارة عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك فقد أشرفت مولوجي على تنصيب فوج العمل المكلف بمتابعة ملف التراث الثقافي غير المادي على المستوى المركزي.

ووقفت الوزيرة على مدى تقدم الملفات المرشحة للتصنيف كتراث عالمي لدى منظمة اليونيسكو، على غرار ملف النقش على المعادن الذي يعتبر ملفا مشتركا بين عدة دول عربية والذي سوف يعرض نهاية شهر مارس الحالي على هيئة اليونسكو للتصنيف.

إضافة إلى ذلك ناقشت ملف الراي المتواجد في مرحلة التقييم على مستوى نفس الهيئة والمرجح أن يتم الفصل فيه خلال شهر ديسمبر القادم، وملفي المدحات والتقطار المتواجدين في القائمة الاحتياطية لهذه الهيئة كذلك.

وأضاف البيان أن الوزيرة أسدت تعليمات صارمة بضرورة الإسراع في تحضير ملف كامل خاص باللباس التقليدي، وإنشاء لجنة وطنية استشارية متعددة القطاعات لحماية وحفظ التراث غير المادي، تضم باحثين ومختصين في المجال وممثلين عن المؤسسات تحت الوصاية إضافة إلى قطاعات وزارية ذات الصلة.

كما أمرت بإنشاء أرضية رقمية وقاعدة بيانات خاصة بالتراث الثقافي غير المادي، وإعداد تصور يتعلق بإنشاء متحف وطني لتثمين التراث الثقافي غير المادي.

بعد الكسكسي والراي.. المخزن المغربي يسطو على تراث أولاد نايل الجزائري!

وهاجم ناشطون جزائريون، مع بداية العام الجديد، المخزن المغربي بعد سطوه على تراث “أولاد نايل” وعرضه صور جزائريات على أنهن مغربيات في “إكسبو دبي”.

وأثار معرض دبي الثقافي جدلا واسعا عبر مختلف المنصات بعرضه صور نساء قبيلة “أولاد نايل” الشهيرة في الجزائر وإلحاقها بالمغرب، ما دفع بنشطاء إلى إعادة تفعيل هاشتاغ “التراث الجزائري خط أحمر”، لأنه سبق لنظام الجارة الغربية أن ألحق الراي والكسكسي والكثير من الأزياء الجزائرية بتراثه.

وبحسب مقاطع الفيديو المتداولة، تظهر في جناح المغرب بالمعرض الدولي بدبي صور النساء النايليات وهن يرتدين الأزياء والحلي  الشهيرة في مناطق إقامتهن، خاصة الجلفة، بوسعادة، وبسكرة.

وندد مغردون بسرقة التراث الجزائري العريق مطالبين السلطات بالتدخل، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يسطو فيها المخزن على الموروثات الثقافية الجزائرية الأصيلة، فبعد الراي والكسكسي أتى الدور على تراث قبيلة أولاد نايل بالرغم من بعدها عن الحدود.

وقال البعض بأن ما حصل في معرض دبي مهزلة لا ينبغي السكوت عنها، وفيه من الإهانة والسطو ما لا يتقبله أي جزائري أصيل.

في ذات السياق استنكرت نوال القاضي سفيرة التراث الجزائري، ما وصفته بالسطو على التراث الثقافي للجزائر، وتساءلت كيف نسبت صورة الملكة “ديهيا” أيضا للمغرب، بالرغم من أنها من أشهر الشخصيات التاريخية في الجزائر، وحكمت شمال إفريقيا لمدة طويلة.

يذكر أن “أولاد نايل” أكبر قبيلة جزائرية على الإطلاق، وقد أجمعت المصادر العربية والفرنسية، القديمة والحديثة بأنها قبيلة عربية.

تحتل هذه القبيلة وسط الجزائر تقريبا فتحتل بطونها العديد من الولايات هي بسكرة، المسيلة، الجلفة، الأغواط.

كما تنتشر بعض بطونها في كل من المدية، سطيف، البرج، وكثير من الساسة والقادة بعد الاستقلال في الجزائر يرجعون إلى هذه القبيلة ومنها علماء أجلاء.

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التعليقات
9
  • الصاروخ

    المغرب العربي الكبير بعيدا عن السياسة هو تركيبة واحدة ولا جهة تريد الاحتكار ..عرب وامازيغ عربهم الاسلام وعرقيا هم لا يختلفون اي عرب الجزائر والمغرب و تونس وليبيا ينتمون لبعضهم و الامازيغ من الجزائر او المغرب او تونس او ليبيا كل ينتمون لبعصهم ..اما السياسة فالاختلاف جد كبير بيننا

    3
  • عبدو عبدالقادر

    ياااودي راهم ما خلاو ما بقاو لا حيا لا حشما!!!؟؟ ياااو حتى طارق بن زياد مولود بأقصى الشرق الجزائري راهم يقولوا ويككروا في كل المنابر أنه مغربي. لا حول ولا قوة إلا بالله هذو كيفاش نديروا معاهم ظرك.. لكن المسؤولية هنا تقع على مسؤولي الثقافة وغيىهم كاملة غير منقوصة. يجب استحداث كود ومنصة جزائرية تعرف من جهة بثقافتنا وتميزها عن غيرها، وثانيا تفند مزاعم السراق وتكشفهم، وثالثا تتابعهم دوليا أمام المحاكم.. الاستقلال وراهم يقولوا حنا جبناهلكم حتى حسب بلي 6 ملايين جزائري بالتقريب اللي ماتوا دفاعا عن الجزائر هم مراركا لو لا أننا نعرف حسبهم ونسبهم رحمهم الله.

    2
  • فيصل

    ما زالت وزارة الثقافة عندنا منشغلة بشيشناق و انزار وغيرها من الخرافات

    7
  • كنزة

    نعم أين السلطات الحزاءرية المختصة في حماية التراث الجزاءري بكل أنواعه اللباس، اللحرف التقليدية، الحلويات إلى غير ذالك. متى تستيقضون من سباتكم ؟؟ إلى متى هذا النهب و السرقة ؟ الا تغيرون على ثقافتكم و هويتكم ؟؟ كل يوم حلقة من حلقات النهب و كاننا نشاهد مسلسل تركي لا نعرف نهايته. سءمنا منكم يا حكام، حتى انا شخصيا اشك في جزاءريته.

    -18
  • عصام طالبي

    نحن جيران مع الأخوة المغاربة شعبا فإذا أراد أحد الجيران دخول بيت الآخر وأخذ غرض منه فيجب عليه الإستأذان من صاحب العتبة أولا.

    -13
  • نونو موسى

    لقد بلغ السيل الزبى.

    -8
  • أمازيغ

    هذا تراث امازيغي شمال افريقي ايها الدخلاء ،ولا تمتونا حتى بابسط حقوقنا

    11
  • احمد

    حنا شعب واحد اللي عندكم عندنا واللي عندنا عندكم . الله يهدي هذوك الناس اللي تيخربو في العلاقات بين الاشقاء

    21
  • كمال

    هم يعملون لاثراء بلدهم و نحن نسرق بلدنا ونهرب السلع و التراث الى الجيران،هذا هو الفرق،لن تجد مغربي او تونسي يهرب موارد بلده لبلد مجاور مثلنا نفعل نحن،نقتل اقتصادنا و ننعش اقتصاد الجوار مقابل القليل من الامتيازات،فقولو لنا من الذكي و من المغفل هنا

    99

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