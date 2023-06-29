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رياضة

تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني في المركز الـ 33 عالميا

الشروق أونلاين
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تصنيف الفيفا.. المنتخب الوطني في المركز الـ 33 عالميا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” تصنيف المنتخبات عالميًا عن شهر جوان لعام 2023، حيث احتل المنتخب الجزائري المركز الـ33.

وجاء المنتخب الجزائري الثالث عربيا بعد كل من المغرب وتونس وتلته مصر في المرتبة الـ 34 عالميا.

وفي افريقيا جاء الخضر في المركز الرابع بعد منتخبات المغرب، السنغال، وتونس.

وتقدم الخضر بمرتبة واحدة، مقارنة بآخر تصنيف لشهر أفريل الماضي والذي احتل فيه الخضر المركز 34 عالميا.

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