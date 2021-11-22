تصنيف حركة حماس الفلسطينية تنظيما إرهابيا.. مقري يدين

أدان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، القرار البريطاني الذي صنف حركة المقاومة الإسلامية حماس تنظيماً إرهابياً.

وقالت الحركة، الاثنين، في بيان لها إنها تدين مشروع القرار الذي تقدمت به وزيرة الداخلية للبرلمان البريطاني حول تصنيف حماس كحركة إرهابية، وتعتبره حلقة جديدة في سلسلة القرارات التاريخية الظالمة التي اتخذتها بريطانيا في حق الشعب الفلسطيني والتي بدأت مع وعد بلفور المشؤوم”.

وأضافت الحركة في بيانها “وبدلا من أن تسعى السلطات في المملكة المتحدة لتصحيح خطاياها التاريخية بحق الفلسطينيين ها هي تنحاز مرة أخرى بشكل فاضح إلى أجندة الإحتلال، وتحاول مصادرة حق الشعب الفلسطيني في الدفاع عن نفسه، من خلال تصنيف حركة تحرر وطني فلسطيني مشهود لها بالنضال لتحقيق مطالب الشعب الفلسطيني المشروعة منظمة إرهابية، وهو ما يخالف كل المواثيق واللوائح الأممية التي تعترف بحقوق الشعوب في مقاومة الاحتلال وتقرير المصير”.