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اقتصاد

تصنيف دولي: الجزائر ضمن أكثر 10 دول افريقية جاذبية للإستثمارات

الشروق أونلاين
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تصنيف دولي: الجزائر ضمن أكثر 10 دول افريقية جاذبية للإستثمارات

جاءت الجزائر في المركز الرابع ضمن البلدان الافريقية الـ10 الأفضل للإستثمار في سنة 2022، حسب تصنيف نشره موقع “بيزنيس انسايدر أفريكا “.

وحسب مقالة نشرها الموقع الأمريكي المخصص للمعلومات الاقتصادية، فقد حلت الجزائر في المرتبة الرابعة افريقيا، مشيرا إلى أن الفرص التجارية المربحة التي تمنحها الجزائر  للمستثمرين سيما مع القوانين الأخيرة التي تشجع الاستثمارات الأجنبية.

وفي السياق ذاته، ذكر الموقع قطاعين رئيسيين يمنحان فرص هامة للإستثمارات المباشرة الأجنبية وهما قطاع الطاقات المتجددة والسياحة.

واعتبر المصدر ذاته أنه من ضمن مؤهلات الجزائر التي تعزز مكانتها كوجهة ينصح بها المستثمرون احتياطات الصرف الخاصة بها وناتجها الداخلي الخام المقدر بـ 151,46 مليار دولار في سنة 2021 .

وصنفت الجزائر المرتبة الرابعة بعد كل من نيجيريا ومصر وجنوب افريقيا فيما جاءت كوت دي فوار في المركز الـ10 وراء كل من أنغولا وغانا.

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