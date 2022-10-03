تصنيف دولي.. قهوة جزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا
صنّف موقع “تاست أطلس” المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي، قهوة مزغران الجزائرية في قائمة أفضل الأنواع عالميا.
وأدرج الموقع اسم القهوة مرفقا بالعلم الجزائري، إلى جانب أنواع عالمية أخرى في مقدمتها قهوة إسبريسو الإيطالية، وذلك في اليوم العالمي للقهوة الموافق للأول من أكتوبر من كل عام.
Happy International Coffee Day! ☕️
What’s your favorite coffee drink?
View all world #coffee drinks and rate the ones you’ve tried: https://t.co/MDcPk2maBN pic.twitter.com/TZEeh8lFb3
— TasteAtlas (@TasteAtlas) October 1, 2022
وقهوة مزغران ذات الأصول الجزائرية، هي تسمية تطلق على القهوة المثلجة، وهي مصنفة كقهوة عالمية لكن تم تحضيرها لأول مرة في بلدية مزغران بالقرب من مستغانم سنة 1840.
1 أكتوبر هو اليوم العالمي للقهوة
الصورة توضح أشهر أنواع مشروبات القهوة في العالم
و المزڨران(مزغران) الجزائري 🇩🇿حاضر
أصل التسمية يعود لبلدية مزغران بولاية مستغانم و هو عبارة عن قهوة مع شرائح من الثلج والقليل من الليمون
في وقتنا الحالي يتم شرب المشروب في دولتي النمسا والبرتغال. pic.twitter.com/OO914Kt2bm
— عبد الحق بزيك 🇩🇿 (@hakobezz) October 2, 2022