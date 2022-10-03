تصنيف دولي.. قهوة جزائرية من بين أفضل الأنواع عالميا

صنّف موقع “تاست أطلس” المتخصص في الطبخ التقليدي العالمي، قهوة مزغران الجزائرية في قائمة أفضل الأنواع عالميا.

وأدرج الموقع اسم القهوة مرفقا بالعلم الجزائري، إلى جانب أنواع عالمية أخرى في مقدمتها قهوة إسبريسو الإيطالية، وذلك في اليوم العالمي للقهوة الموافق للأول من أكتوبر من كل عام.

وقهوة مزغران ذات الأصول الجزائرية، هي تسمية تطلق على القهوة المثلجة، وهي مصنفة كقهوة عالمية لكن تم تحضيرها لأول مرة في بلدية مزغران بالقرب من مستغانم سنة 1840.