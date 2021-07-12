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تصنيف دولي يضع أحسن جامعة جزائرية التاسعة إفريقيا

الشروق أونلاين
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تصنيف دولي يضع أحسن جامعة جزائرية التاسعة إفريقيا

احتلت جامعة فرحات عباس 1 بسطيف المرتبة التاسعة في قائمة تضم عشر جامعات الأفضل إفريقيا وفقا لتصنيفات مجلة تايمز البريطانية.

 وضمت قائمة مجلة التايمز البريطانية في تصنيفها الذي جمع 1500 مؤسسة جامعة عبر العالم 10 جامعات إفريقية واحتلت جامعة كيب تاون الجنوب افريقية مقدمتها.

واحتلت ثلاث جامعات من جنوب افريقيا المراتب الثلاث الأولى، بعدها جامعة أسوان المصرية في المرتبة الرابعة افريقيا والأولى عربيا حسب التنصيف في ظل غياب الجامعات التونسية والمغربية عن قائمة العشر الأوائل.

وجاءت جامعة فرحات عباس في المرتبة التاسعة مسبوقة بجامعة المنصورة المصرية حيث تقدمت الجامعة المصرية على الجزائرية في الترتيب واحتلت المرتبة الثامنة.

وهيمنت جامعات جنوب إفريقيا على القائمة بتواجد أربع جامعات تابعة لها كما ضمت القائمة جامعات من نيجيريا وأوغندا.

واعتمد التصنيف على معايير محددة، منها استطلاعات السمعة الأكاديمية، وعدد الاستشهادات وجودة البحث، بالإضافة إلى نسب الأساتذة الدوليين والطلاب الدوليين.

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التعليقات
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  • حقيقة مرة

    منظومتنا التربوية منكوبة بكل المقاييس وكذلك جامعاتنا التي يتخرج منها أبنائنا الطلبة بشهادات لا تحمل في طياتها أي مقابل علمي بل هي ليست الا أوراق مصادق عليها تخبرنا أن فلان أنهى دراسته وتحصل على شهادة ... و علان أنهى دراسته وتحصل على ... الخ وبالتالي فهذا الترتيب لا ثقة فيه ليس لأننا لا نريد لجامعاتنا احتلال المراتب المتقدمة أو لا نريد لها منافسة غيرها من الجامعات ولأبنائنا النجاح وبلوغ العلى . لكن الحقيقة حقيقة ولو حاول التغطية عليها مليار بو ادم

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