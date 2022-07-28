تصنيف دولي يضع سوناطراك ضمن أكبر 15 شركة نفط في العالم

صنفت مجلة “ذي إيكونوميست” شركة المحروقات الجزائرية “سوناطراك” ضمن قائمة أكبر 15 شركة لإنتاج النفط في العالم، متقدمة على مجمعات كبرى مثل “توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة”.

واعتمدت الأسبوعية البريطانية الناطقة باللغة الإنجليزية – في تقرير عن دور شركات النفط المملوكة للدولة في مجال الانتقال الطاقي- على أرقام 2021 لتصنيف كبريات الشركات العالمية في مجال إنتاج النفط.

وجاءت سوناطراك الجزائرية في المرتبة الـ12 وراء شركات عالمية عملاقة مثل “أرامكو” السعودية، التي احتلت المرتبة الأولى عالميا.

وقدّر تقرير المجلة إنتاج الشركة الجزائرية من النفط -في 2021- بحوالي ثلاثة ملايين برميل يوميا.

وحلّت شركات أميركية متعددة الجنسيات، مثل “شيفرون”، و”إكسون موبيل” في القائمة إلى جانب شركتين روسيتين (“غازبروم” و”روسنفت”) وشركة إيرانية (الشركة الوطنية للنفط) وصينية (مؤسسة البترول الوطنية) وبريطانية (بي بي).

وجاءت أيضا الشركة الإماراتية المعروفة اختصارا بـ”أندوك” (شركة بترول أبو ظبي الوطنية) والشركة الكويتية التابعة للدولة “مؤسسة البترول الكويتية” في قائمة كبريات الشركات العالمية.

وكل هذه الشركات تنتج معدلات ضخمة من النفط ومُصنّفة أكبر من سوناطراك.

وتفوقت سوناطراك على شركات عملاقة مثل “توتال إنرجيز” الفرنسية و”قطر للطاقة”، وشركة النفط المكسيكية “بيميكس”.

مدير سوناطراك ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

صنفت مجلة فوربس الأمريكية، الرئيس المدير العام لمجمع سوناطراك توفيق حكار ضمن العشرة الأوائل في قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط

وحل توفيق حكار في المرتبة الرابعة في قائمة ضمت 100 شخصية من قادة الأعمال الذين يسهمون بشكل كبير في نمو اقتصادات المنطقة.

وذكرت مجلة “فوربس” الأمريكية في نسختها العربية على شبكة الانترنت، أن قائمة تضم هذا العام لأقوى الرؤساء التنفيذيين في منطقة الشرق الأوسط 100 قائد أعمال من 26 جنسية مختلفة، يتصدرهم الإماراتيون بـ19 رئيسًا تنفيذيًا، يليهم المصريون بـ16 قياديًا، والسعوديون بـ15 قائد أعمال.

وأرسل فريق بحث مجلة فوربس الأمريكية استبيانًا للرؤساء التنفيذيين، لإعداد القائمة، وجمعوا المعلومات من أخبار أسواق المال، وتقارير الصناعة والتقارير السنوية للشركات، والبيانات المالية والمصادر الأولية الأخرى، ثم صُنّف الرؤساء التنفيذيون وفقًا للعوامل الآتية:

1- تأثير الرئيس التنفيذي والشركة على المجتمع والدولة، والأسواق التي يشرفون عليها.

2- خبرة الرئيس التنفيذي في منصبه الحالي، بالإضافة إلى خبرته العامة.

3- حجم الشركة من حيث الإيرادات والأصول والقيمة السوقية.

4- إنجازات وأداء الرئيس التنفيذي في العام الماضي.

5- الابتكارات والمبادرات التي نفذها الرئيس التنفيذي.