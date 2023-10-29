تصنيف شنغهاي للموّاد الأكاديمية.. جامعة سيدي بلعبّاس ضمن أفضل الجامعات العالمية

صدر يوم الجمعة الماضي، تصنيف شنغهاي للموّاد الأكاديمية لعام 2023، وهو التّصنيف الذي يقدم أحسن الجامعات في 55 تخصصا ضمن العلوم الطبيعية والهندسة وعلوم الحياة والعلوم الطبية والعلوم الاجتماعية. وقد تم إدراج أكثر من 1900 جامعة من أصل 5000 جامعة من أصل 5000 جامعة من 104.

حيث بين التصنيف أفضل الجامعات في كل مادة. من بين الجامعات الجزائرية، حضرت جامعة جيلالي اليابس لسيدي بلعباس في الترتيب كواحدة ضمن أحسن الجامعات في العالم في ثلاثة مواد.

ففي تخصص الهندسة المدنية أتت جامعة جيلالي اليابس – سيدي بلعباس في المرتبة 101 – 150 عالميا، أما في تخصص الهندسة الميكانيكية أتت جامعة جيلالي اليابس في المرتبة 151 -200 عالميا. في حين في علم المواد أتت جامعة جيلالي اليابس في المرتبة 301 -400 عالميا. وهي مراتب تجعل جامعة جيلالي اليابس تأتي الأولى إفريقيا ومغاربيا في هذه التخصصات.

وقد تصدرت الجامعات الأمريكية الترتيب، حيث عززت مراكزها العليا في 230 موضوعا من أصل 55، تتصدرها جامعة هارفارد كأفضل المؤسسات أداء.

للإشارة فتصنيف شنغهاي للموّاد الأكاديمية يختلف عن تصنيف شنغهاي لأفضل ألف جامعة في العالم 2023، والذي صدر يوم الثلاثاء 15 أوت هذا العام.

يتبع هذا التصنيف، الذي يخصّ الموّاد الأكاديمية، منهجية تعتمد على مجوعة من المؤشّرات الأكاديمنية الموضوعية لقياس أداء الجامعات العالمية في كل تخصّص. مؤشرات منها الجوائز الأكاديمية الدولية، والإنجازات الأكاديمية العليا، وجودة البحث، والتعاون الدولي.