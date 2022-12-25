تصنيف فيفا يحدث جدلاً ولهذا غاب الأرجنتين عن الصدارة

تجدد النقاش مرة أخرى، بخصوص التصنيف الشهري للمنتخبات الذي يصدره الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، حيث حل بطل العالم 2022، منتخب الأرجنتين، وصيفاً لمنتخب البرازيل الذي غادر البطولة منذ الدور ربع النهائي.

ويعتقد العديد من المتابعين بأن هذا التصنيف غامض وغير منطقي، وبالتالي لا بدّ من أن يعرف بعض التعديلات، حيث كان مدرب منتخب الجزائر جمال بلماضي، قد أثار هذا الإشكال منذ عامين عندما استغرب من أن منتخب بلاده وهو بطل أفريقيا لا يقود الترتيب في القارة.

وأكدت صحيفة “ليكيب” الفرنسية، أن بقاء البرازيل في المركز الأول مرتبط بالمعايير التي وضعتها “فيفا” لمنح نقاط كل منتخب، ذلك أن منتخب “السامبا” استهل كأس العالم بفارق مهم عن منتخب الأرجنتين وخلالها حقق 3 انتصارات وخسر مباراتين وهو ما سمح بحصد عدد من النقاط.

أما منتخب الأرجنتين، فقد خسر لقاء وانتصر في 4 مباريات وحسم مباراتين بركلات الترجيح، وهو ما جعله يخسر بعض النقاط، حيث كان قادراً على افتكاك الصدارة من البرازيل، لو أنه فاز بالمباراتين دون اللجوء لركلات الترجيح.

ويحدد التصنيف عدد النقاط التي تمنح لكل منتخب حسب النتائج التي يحققها، وأيضا حسب قيمة البطولة، ذلك أن عدد النقاط خلال الفوز في لقاء بالمونديال يختلف عن النقاط التي تمنح عند الانتصار في مباريات ودية أو في التصفيات.

وهذه المعايير جعلت منتخب بلجيكا مثلا يوجد في المراكز الأولى خلال فترات طويلة، رغم أنه لم يتوج بأي لقب قاري أو عالمي، ولكنه استفاد من الانتصارات التي يحققها في التصفيات أو بداية البطولات.