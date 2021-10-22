تصنيف قبّال ضمن قائمة أبرز اللاعبين الواعدين في فرنسا

النجم الجديد لـ"الخضر" يصنع الحدث في "الليغ 1"

يواصل النجم الجديد للمنتخب الوطني، غيلان قبّال، حصد الإشادة والثناء في فرنسا بعد تألقه اللافت مع نادي استاد ريمس منذ بداية الموسم، وتحقيقه لأرقام عجز حتى نجوم باريس سان جيرمان عن الوصول لها منذ بداية الموسم الحالي في الليغ 1″، ما جعله محل إشادة من الخبراء والمتابعين، الذين صنفوه ضمن قائمة اللاعبين الشباب الواعدين في فرنسا وهو الذي لا يتجاوز سنه 23 سنة.

وكانت إحصائيات الرابطة الفرنسية لكرة القدم إلى أن الجناح الطائر لريمس ساهم بـ4 تمريرات حاسمة خلال الأهداف الستة الأخيرة لفريقه، حيث لم يتفوق عليه سوى النيجيري المميز سايمون موزيس الناشط مع نانت، بـ5 كرات حاسمة في آخر 6 أهداف لفريقه، وتوقعت موقع “بوت فوتبال” الفرنسي أن يواصل المستدعى حديثا لمنتخب الجزائري تطوره في قادم الأسابيع بعدما رسمه مدربه الإسباني أوسكار غارسيا كلاعب أساسي بشكل منتظم مع الصاعد الجديد لدوري الأضواء الفرنسي، وهذا رغم نقص خبرته في المستوى العالي، وشبه المتابعون للدوري الفرنسي إيلان قبّال بمواطنه آدم وناس لاعب نابولي الإيطالي الحالي من حيث السرعة، والقدرة على المراوغة في مساحة ضيقة، رغم ضعف بنيته، وهو الذي بدأ أيضا مسيرته من الدوري الفرنسي من بوابة نادي بوردو.

جدير ذكره، أن قبّال استدعي لأول مرة مع المنتخب الوطني خلال فترة التوقف الدولي الأخير في آخر لحظة معوضا آدم وناس، الذي كان يعاني مشكلة على مستوى فخذه الأيمن أبقته خارج الخدمة خلال الأسبوعين الماضيين.