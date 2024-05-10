تصويت أممي جديد بشأن “عضوية فلسطين” الجمعة  

تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة، الجمعة، في دورتها الاستثنائية الطارئة العاشرة، على مشروع قرار جديد يطالب بالاعتراف بفلسطين دولة كاملة العضوية.

وسيتم التصويت على مشروع القرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة المكونة من 193 عضوا، اليوم الجمعة على الساعة العاشرة صباحا بتوقيت نيويورك وسيكون بمثابة مسح عالمي لمدى الدعم الذي يحظى به طلب فلسطين العضوية الكاملة في المنظمة الدولية.

وفي هذا الصدد، أكد مساعد وزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض، نقلا عن وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، أن “فلسطين تستوفي شروط قبول عضوية الدول التي نصت عليها المادة (4) من ميثاق الأمم المتحدة”.

وأضاف المسؤول الفلسطيني، أن “تمرير القرار يحتاج إلى تصويت ثلثي أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة وسيكون بمثابة إعلان أهلية فلسطين لتكون دولة كاملة العضوية وهو ما من شأنه تعزيز مكانتها القانونية في الأمم المتحدة والمنظمات والهيئات التابعة لها”.

وبين السفير عوض أن “اعتراف الجمعية العامة بفلسطين كدولة كاملة العضوية سيمكنها من الجلوس بين الدول الأعضاء بحسب الأبجدية، كما سيكون لها الحق في الحديث عن أي موضوع مدرج على أجندة الأمم المتحدة وأن تتحدث باسم أي مجموعات دولية وتقدم مشروعات قرارات باسمها”.

وأكد أن “لفلسطين الحق في الحصول على العضوية الكاملة وتقرير المصير”، مشيرا إلى أن “144 دولة تعترف بها وأنها تقوم بكل واجباتها ومسؤولياتها في المؤسسات التابعة للأمم المتحدة وأوفت بكامل الالتزامات المطلوبة منها لنيل العضوية الكاملة”.

وكان مجلس الأمن قد أخفق يوم 18 أفريل المنصرم في تمرير مشروع القرار الذي تقدمت به الجزائر باسم المجموعة العربية والذي يوصي الجمعية العامة للأمم المتحدة بتمكين دولة فلسطين من الحصول على عضويتها الكاملة بالهيئة الأممية حيث صوت 12 عضوا لصالح مشروع القرار مقابل امتناع دولتين (بريطانيا وسويسرا)، فيما استعلمت واشنطن “الفيتو”.

جدير بالذكر، أن فلسطين تحظى حاليا بوضع دولة مراقبة، بقرار اعتمدته الجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2012.