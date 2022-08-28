تصوّروا كم بلغ سعر هذه السيارة للأميرة ديانا !

في مزاد أقيم يوم السبت بحلبة سيلفرستون البريطانية لسباق السيارات، بيعت سيارة تعود إلى الأميرة الراحلة ديانا، مقابل 650 ألف جنيه إسترليني (نحو 10 مليار و700 مليون سنتيم بالدينار الجزائري).

السيارة من طراز فورد إسكورت آر.إس تيربو، وقد كانت تقودها الأميرة البريطانية الراحلة بين عامي 1985 و1988، حيث ظهرت على متنها في كثير من صورها المنشورة للعامة.

وتمّ تنظيم المزاد الذي بيعت فيه سيارة الأميرة ديانا، قبل أيام على الذكرى الـ25 لوفاتها، وهي في الـ36 من عمرها في حادث تحطّم سيارة الليموزين التي كانت تستقلّها داخل نفق في باريس.