تصوّروا كم تبلغ تكلفة الكهرباء بمنزل واحد في بريطانيا.. !

تعرف أسعار الكهرباء في بريطانيا مستويات قياسية بسبب أزمة إمدادات الطاقة، التي تعرفها أوروبا، منذ اندلاع الحرب الروسية في أوكرانيا.

وقد بلغت قيمة فواتير الكهرباء غير المدفوعة في بريطانيا مستوى غير مسبوق، بعد وصولها إلى 1.3 مليار جنيه استرليني، حسب ما رصده موقع متخصّص.

ووفق ما ذكره موقع “يوسويتش”، فقد ارفعت ديون الفواتير غير المسدّدة في عموم البلاد 3 مرات في ظرف سنة واحدة. فيما يتوقّع استمرار الرقم في الارتفاع بالنظر إلى الزيادات التي تعرفها أسعار الطاقة.

وقدّر الموقع أن يصعد متوسط تكلفة الكهرباء في بريطانيا إلى 3.358 جنيه استريليني في السنة، في منزل متوسط (نحو 58 مليون سنتيم بالدينار الجزائري).

بسبب ذلك، وصل عدد المنازل المتخلّفة عن سداد فواتير الكهرباء في البلاد إلى ما يفوق 6.4 مليون منزلا، بمعدل ديون يفوق 206 جنيهات لكل منزل.