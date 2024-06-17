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استهلاك 5.61 ألف تيرابايت في يوم واحد

تصوّر كم يبلغ معدل سرعة تحميل البيانات في البقاع المقدسة؟

الشروق أونلاين
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تصوّر كم يبلغ معدل سرعة تحميل البيانات في البقاع المقدسة؟
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الكعبة المشرفة

وصل حجم استهلاك زوار البقاع المقدسة من البيانات (الإنترنت) إلى 5.61 ألف تيرابايت في اليوم التاسع من ذي الحجة، حسب ما كشفته هيئة الاتصالات السعودية.

ويعادل هذا الحجم مشاهدة أكثر من 2.3 مليون ساعة من المقاطع المرئية بدقة 1080، وفق ما جاء في بيان لهيئة الاتصالات والفضاء والتقنية يوم الإثنين.

وبلغ معدل استهلاك الفرد اليومي للبيانات 761.93 ميغا لكل مشترك، متجاوزا معدل الاستهلاك العالمي للفرد البالغ 380 ميغا.

كما أجرى حجاج بين الله الحرام 42.2 مليون مكالمة هاتفية في الفترة المذكورة، بينها 5.9 مليون مكالمة دولية، بنسبة نجاح 99 بالمئة.

وفيما يتعلق بمؤشرات الإنترنت المتنقل، فقد أظهرت الإحصاءات أن معدل سرعات تحميل البيانات بلغت 386.66 ميغا في الثانية، بينما وصل معدل سرعات رفع البيانات 48.79 ميغا.

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