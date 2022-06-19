تضارب الآراء حول الهدف من المشاركة في الألعاب المتوسطية القادمة

المنتخب الوطني لكرة اليد يحل بوهران يوم الخميس

لمّح المدير الفني الوطني للاتحاد الجزائري لكرة اليد، كرد الواد أحمد فيلالي، أن المنتخب الوطني لكرة اليد لن يستهدف منصة التتويج في ألعاب البحر المتوسط، التي ستحتضنها مدينة وهران بداية من السبت القادم، وذلك بسبب الأوضاع التي عرفها بيت المنتخب الوطني في الفترة الماضية، فضلا عن عدم الاستقرار على مستوى الطاقم الفني وكذا الاتحاد المحلي لكرة اليد الذي يتواجد من دون رئيس عقب تنحية لعبان حبيب من منصبه، وتعيين الدولي السابق بن جميل عبد الكريم في منصبه مؤقتا إلى غاية الاستقرار على رئيس جديد في الفترة القادمة.

غير أن المسؤول الأول على المديرية الفنية أكد أن أشبال رابح غربي سيتنافسون في البطولة من أجل لعب الأدوار الأولى في ظل مشاركة عناصر ذوي خبرة مع المنتخبات المنافسة لـ “الخضر”، قبل أن يؤكد كرد الواد أحمد فيلالي في تصريحاته لوكالة الأنباء الجزائرية أن ألعاب وهران ستكون محطة انتقالية ليس إلا بهدف التحضير للبطولة الإفريقية المقبلة في مصر من أجل بلوغ المونديال المقبل.

يحدث هذا في الوقت الذي تدعم فيه المنتخب الوطني، المتواجد في إيطاليا بالثلاثي مسعود بركوس وحاج صدوق المحترف في البطولة السويسرية وكذا رحيم عبد القادر لاعب نادي “دونكيرك” الفرنسي، ليرتفع العدد إلى 21 لاعبا في التربص التحضيري الذي يجريه “السباعي” الجزائري في مدينة “كييتي” في إيطاليا، تحضيرا لدورة ألعاب البحر المتوسط.

وكان المنتخب الوطني قد واجه أمس نظيره الإيطالي وديا، على أن يلتقي المنتخبان مجددا هذا الأربعاء، ثم السفر إلى وهران الخميس المقبل على أكثر تقدير للمشاركة في التظاهرة المتوسطية في المجموعة الثانية إلى جانب كل من إسبانيا وتركيا ومقدونيا وكذا اليونان، علما أن زملاء الحارس عبد الله بن مني سيكونون على موعد بداية من 9 جويلية وإلى غاية 19 من الشهر ذاته مع البطولة الإفريقية التي ستحتضنها مصر.