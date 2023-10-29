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اقتصاد

تضاعف سعر الغاز الجزائري نحو إسبانيا في السنوات الأخيرة 3 مرات

الشروق أونلاين
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تضاعف سعر الغاز الجزائري نحو إسبانيا في السنوات الأخيرة 3 مرات
ح. م
تسببت الحرب في أوكرانيا وتضارب المصالح بين المغرب وإسبانيا والجزائر في تضاعف أسعار الغاز الطبيعي الذي يصل إسبانيا عبر خط أنابيب ميد غاز.

تسببت الحرب في أوكرانيا وتضارب المصالح بين المغرب وإسبانيا والجزائر في تضاعف أسعار الغاز الطبيعي الذي يصل إلى إسبانيا عبر خط أنابيب ميد غاز.

وحسب ما نشرته “راديو وتلفزيون الأندلس” فقد تضاعفت أسعار الصّادرات الجزائرية من الغاز نحو إسبانيا 3 مرّات منذ عام 2021.

وحسب نفس المصدر، فدخل إلى إسبانيا في السنوات الخمس الماضية عبر ألميريا عن طريق خط الانابيب وعبر الميناء 21 مليون طن من الغاز الطبيعي المسال بقيمة 9000 مليون يورو، حسب نفس المصدر.

راديو وتلفزيون الأندلس أضاف أن تكلفة الواردات الإسبانية من الغاز الجزائري عبر خط أنابيب ميد غاز، تبلغ حاليا 650 يورو للطن، وهو نفس السعر في العام الماضي 2022، لكنه أغلى بثلاث مرات مما كان عليه في عام 2021.

كما ارتفعت إمدادات الغاز الجزائري إلى إسبانيا بشكل مفاجئ وكبير شهر سبتمبر الماضي، وبلغت أعلى مستوى لها منذ نحو 3 سنوات إذ وصلت لتغطية 42 بالمائة من واردات إسبانيا.

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