تضاعف عدد المسلمين في إسبانيا 10 مرات في ثلاثة عقود

تضاعف عدد السكان المسلمين في إسبانيا 10 مرات في ظرف 30 سنة، ليبلغ 2.5 مليون نسمة. حسب ما أشار إليه أمين المفوضية الإسلامية في البلاد محمد أجانة الوافي.

وقال الوافي في حديث لوكالة الأناضول التركية للأنباء، إن الأرقام الرسمية وغير الرسمية الحالية تبيّن أن عدد المسلمين في إسبانيا يتراوح بين 2.5 مليون و3 مليون نسمة.

وأوضح الوافي يقول:”في الماضي كان غالبية المسلمين في إسبانيا من المهاجرين. أما الآن يشكّل المسلمون نسبة من الإسبان”.

وأضاف:”هناك نحو مليون مواطن إسباني من المسلمين، وقد حصل قسم منهم على الجنسية الإسبانية، في حين أن قسما آخر هم من أصول إسبانية”.

“وينحدر معظم المسلمين في إسبانيا من أصول مغاربية وباكستانية وسنغالية. ويعيش معظمهم في أقاليم كتالونيا وفالنسيا والأندلس ومدريد”، يضيف المتحدث.