تضامنا مع سعد لمجرد.. حملة ضد الفنان المصري محمد رمضان في المغرب
عبّر نشطاء مغاربة عن رفضهم لحفل الفنان المصري، محمد رمضان، بتفعيل هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، وذلك حسب البعض تضامنا مع المغني سعد لمجرد.
الكل يشارك في حملة هاشتاق #لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب 😉 pic.twitter.com/Jflvy5gsfg
— Morocco🇲🇦🇮🇱🇺🇸🇦🇺🇪🇬 (@abdo_maroc_) November 6, 2021
الهاشتاق يتصدر الترند المغربي الله يعطي الصحة المغاربة ✌️♥️🇲🇦#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/wwwVxAGMvP
— Narjiss ايمغرابين 🇲🇦 (@narjiss_amiri) November 5, 2021
وكان محمد رمضان قد أعلن مؤخراً عن حفل له بمراكش في ديسمبر المقبل، حيث نشر على حسابه في إنستغرام فيديو من حفله الماضي في المغرب.
وقال إن الحفل الأول حضره 450 ألف شخص، معرباً عن ثقته بأن تكون الحفلة “القادمة مليونية”.
وتداول ناشطون هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب” على نطاق واسع، تماما مثلما حدث لسعد لمجرد مع النشطاء المصريين الذين دشنوا هاشتاغ لا نريد سعد لمجرد في مصر”.
لما محمد رمضان كان عايز يوصل مليون حضور و بعدها عرف ان ماحدش عايزو يجي أساسا😂#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/rirvEmNVAm
— maghribia (@moroccangirl02) November 6, 2021
وتضامن نشطاء مصريون مع الحملة الرافضة لتنظيم حفل محمد رمضان ظنا أنها معارضة لما يقدمه على المسرح من عروض غير لائقة، ليتبين لاحقا أنها جاءت في إطار التضامن مع سعد المجرد.
بسبب إهانة الفنانين المغاربة فى مصر ..هاشتاج#لا_نريد_محمد_رمضان_في_المغرب pic.twitter.com/CoPH0Xsyb8
— ⵡⵉⵏⴰⵔⵓⵣ Rkia (@Rkia91615247) November 5, 2021
وطالب متعصبون مغاربة بمنع تنظيم الخفلات لأي فنان مصري، مؤكدين على تعرض نجوم المغرب للإهانة في مصر .
بسبب اتهامه باغتصاب 3 فتيات.. طرد الفنان المغربي سعد لمجرد من مصر
وتراجعت قناة مصرية عن بث حلقة كان من المقرر أن يشارك فيها الفنان المغربي سعد لمجرّد، شهر أكتوبر تزامنا مع حملة دشنها ناشطون طالبوا من خلالها بطرده بسبب “الاتهامات” التي يواجهها في فرنسا والولايات المتحدة بـ “اغتصاب ثلاث فتيات”.
وتصدر وسم “مش عايزين سعد لمجرد في مصر” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنا مع الإعلان عن عزمه حضور حلقة ببرنامج “سهرانين” الذي يُبث على قناة “أون تي في” الخاصّة.
ايه القضايا اللي على سعد لمجرد؟ وإيه تاريخه مع العنف ضد المرأة؟
Just Google it! know how dangerous he is!!!
وقفوا دفاع عن المتحرشين والمغتصبين وقفوا تبرير وخلق حجج واعتذار ليهم لمجرد انهم مش التابلوه اللي متعودين عليه، المجرم مجرم مهما كان مين#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/G9tp4gxJ9h
— Nourhanne 𓂆 (@NElsiasii) October 7, 2021
وكان من المقرر عرض الحلقة التي يحضرها لمجرد مع الفنان أمير كرارة، مساء الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها دون أي توضيح من قناة البث.
القناة لحد دلوقتي ما قالتش أي تصريحات بس بما أن امبارح البرومو اتمسح والحلقة اتلغت، وانهارده كمان تم عرض حلقة قديمة من البرنامج كده نقدر نقول أن حلقة سـعد لمجـرد اتلغت! 👏❤
وبكده يكون اتلغاله حفلة وبرنامج في مصر في أقل من سنة.. يارب ما يكررهاش! 🥰#مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/XYeMeXKrHy
— Speak Up (@SpeakUp_00) October 7, 2021
وخلال الأيام الماضية، انطلقت وسوم عدة وحملات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة القناة بعدم استضافة لمجرد بسبب اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إليه.
تصدير المتحرشين والمغتصبين للناس مهما كانوا مين شئ غير مقبول، في الوقت اللي العالم كله بيحارب المتحرشين تفتحوا الباب لواحد عليه حوالي ٤ قضايا اغتصاب وتحرش في بلدان مختلفة وتعرضوا بنات البلد لخطر زي دا؟ سعد لمجرد غير مرحب بيه في مصر #مش_عايزين_سعد_لمجرد_في_مصر pic.twitter.com/EFehDlxHjY
— Nourhanne 𓂆 (@NElsiasii) October 5, 2021
والحملة دشنها مناهضون للتحرش عبر “تويتر”، وساندها عموم النشطاء، وليست الأولى التي يتم إطلاقها ضد لمجرد، حيث دشن مصريون حملات سابقة رافضة لإحيائه حفلات في مصر، أو استضافته إعلاميا.
بدأ سعد لمجرد مشواره الغنائي عام 2007 حين ظهر في برنامج المسابقات الشهير “سوبر ستار”، ولم يفز بلقب البرنامج الذي كان على بُعد خطوات قليلة منه، لكنه كسب بعد ذلك شهرة واسعة واقتربت مشاهدات أغنياته عبر موقع يوتيوب من ثلاثة مليارات مشاهدة.
وأصبح سعد لمجرد مغنيًا ذا شعبية جارفة، ليس فقط في دول الشمال الأفريقي، بل وصلت شهرته دول المشرق والخليج.
ومؤخرا، طرح المغني المغربي أغنيته الأولى باللهجة المصرية “عدى الكلام”، وحققت نحو 80 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.
وقال سعد لمجرد إنه “يحب الجمهور المصري” الذي دعمه كثيرا، وسعيد لأنه غنى باللهجة المصرية.
وسبق أن صرح الفنان المغربي لمواقع أخبارية مصرية خلال زيارة لمدينة شرم الشيخ أن “النجاح في الغناء بالوطن العربي يبدأ من مصر”، مضيفًا أنه يسعد بأن يكون سببا في الترويج السياحي لها.
وألقي القبض على سعد لمجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010. وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على فرنسية تدعى لورا بريولا. وفي خريف 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا.
ورغم ذلك حققت أغنياته التي كانت تصدر وسط كل هذه الاتهامات أرقام مشاهدة واستماع قياسية.
وسبق أن أطلق نشطاء في السعودية وسم “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض”، اعتراضا على مشاركته في حفل غنائي نهاية العام الماضي، لكنه أحيى الحفل بعدها.
وحسب ما افادت بي بي سي يسود اعتقاد لدى محبي المغني المغربي بأن شهرته الواسعة عربيا وأوروبيا تسببت في تعرضه لـ”مؤامرة؛ إذْ تتدخل مجموعات لمنع إحيائه لحفلات عالمية حتى لا تزيد شهرته”.
وهناك من جمهوره من يقول إن النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن “فعلن ذلك طلبًا للشهر من خلال استغلال شهرة سعد لمجرد”.