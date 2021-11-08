تضامنا مع سعد لمجرد.. حملة ضد الفنان المصري محمد رمضان في المغرب

عبّر نشطاء مغاربة عن رفضهم لحفل الفنان المصري، محمد رمضان، بتفعيل هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب”، وذلك حسب البعض تضامنا مع المغني سعد لمجرد.

وكان محمد رمضان قد أعلن مؤخراً عن حفل له بمراكش في ديسمبر المقبل، حيث نشر على حسابه في إنستغرام فيديو من حفله الماضي في المغرب.

وقال إن الحفل الأول حضره 450 ألف شخص، معرباً عن ثقته بأن تكون الحفلة “القادمة مليونية”.

وتداول ناشطون هاشتاغ “لا نريد محمد رمضان في المغرب” على نطاق واسع، تماما مثلما حدث لسعد لمجرد مع النشطاء المصريين الذين دشنوا هاشتاغ لا نريد سعد لمجرد في مصر”.

وتضامن نشطاء مصريون مع الحملة الرافضة لتنظيم حفل محمد رمضان ظنا أنها معارضة لما يقدمه على المسرح من عروض غير لائقة، ليتبين لاحقا أنها جاءت في إطار التضامن مع سعد المجرد.

وطالب متعصبون مغاربة بمنع تنظيم الخفلات لأي فنان مصري، مؤكدين على تعرض نجوم المغرب للإهانة في مصر .

بسبب اتهامه باغتصاب 3 فتيات.. طرد الفنان المغربي سعد لمجرد من مصر

وتراجعت قناة مصرية عن بث حلقة كان من المقرر أن يشارك فيها الفنان المغربي سعد لمجرّد، شهر أكتوبر تزامنا مع حملة دشنها ناشطون طالبوا من خلالها بطرده بسبب “الاتهامات” التي يواجهها في فرنسا والولايات المتحدة بـ “اغتصاب ثلاث فتيات”.

وتصدر وسم “مش عايزين سعد لمجرد في مصر” مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك تزامنا مع الإعلان عن عزمه حضور حلقة ببرنامج “سهرانين” الذي يُبث على قناة “أون تي في” الخاصّة.

وكان من المقرر عرض الحلقة التي يحضرها لمجرد مع الفنان أمير كرارة، مساء الأربعاء، إلا أنه تم تأجيلها دون أي توضيح من قناة البث.

وخلال الأيام الماضية، انطلقت وسوم عدة وحملات غاضبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي لمطالبة القناة بعدم استضافة لمجرد بسبب اتهامات الاغتصاب والتحرش الجنسي الموجهة إليه.

والحملة دشنها مناهضون للتحرش عبر “تويتر”، وساندها عموم النشطاء، وليست الأولى التي يتم إطلاقها ضد لمجرد، حيث دشن مصريون حملات سابقة رافضة لإحيائه حفلات في مصر، أو استضافته إعلاميا.

بدأ سعد لمجرد مشواره الغنائي عام 2007 حين ظهر في برنامج المسابقات الشهير “سوبر ستار”، ولم يفز بلقب البرنامج الذي كان على بُعد خطوات قليلة منه، لكنه كسب بعد ذلك شهرة واسعة واقتربت مشاهدات أغنياته عبر موقع يوتيوب من ثلاثة مليارات مشاهدة.

وأصبح سعد لمجرد مغنيًا ذا شعبية جارفة، ليس فقط في دول الشمال الأفريقي، بل وصلت شهرته دول المشرق والخليج.

ومؤخرا، طرح المغني المغربي أغنيته الأولى باللهجة المصرية “عدى الكلام”، وحققت نحو 80 مليون مشاهدة عبر يوتيوب.

وقال سعد لمجرد إنه “يحب الجمهور المصري” الذي دعمه كثيرا، وسعيد لأنه غنى باللهجة المصرية.

وسبق أن صرح الفنان المغربي لمواقع أخبارية مصرية خلال زيارة لمدينة شرم الشيخ أن “النجاح في الغناء بالوطن العربي يبدأ من مصر”، مضيفًا أنه يسعد بأن يكون سببا في الترويج السياحي لها.

وألقي القبض على سعد لمجرد أول مرة للاشتباه في ضربه امرأة واغتصابها في نيويورك عام 2010. وبعدها بست سنوات، اتهم بالاعتداء الجنسي على فرنسية تدعى لورا بريولا. وفي خريف 2018 اتهم من جديد باغتصاب فتاة على شاطئ الريفيرا بفرنسا.

ورغم ذلك حققت أغنياته التي كانت تصدر وسط كل هذه الاتهامات أرقام مشاهدة واستماع قياسية.

وسبق أن أطلق نشطاء في السعودية وسم “#نرفض_سعد_لمجرد_في_الرياض”، اعتراضا على مشاركته في حفل غنائي نهاية العام الماضي، لكنه أحيى الحفل بعدها.

وحسب ما افادت بي بي سي يسود اعتقاد لدى محبي المغني المغربي بأن شهرته الواسعة عربيا وأوروبيا تسببت في تعرضه لـ”مؤامرة؛ إذْ تتدخل مجموعات لمنع إحيائه لحفلات عالمية حتى لا تزيد شهرته”.

وهناك من جمهوره من يقول إن النساء اللائي اتهمنه باغتصابهن “فعلن ذلك طلبًا للشهر من خلال استغلال شهرة سعد لمجرد”.