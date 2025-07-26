تضامنًا مع غزة.. الأزهر يعلّق التهاني والمؤتمرات

قرّر الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، السبت، تعليق الاتصالات الهاتفية المعتادة لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة ونشرها دون مظاهر احتفالية، وذلك تضامنًا مع أهالي قطاع غزة في ظل ما يتعرضون له من عدوان متواصل ومجاعة خانقة.

وأكد الأزهر الشريف في بيان له أن القرار يعكس مشاعر الحزن العميق التي تخيّم عليه وعلى الأمة الإسلامية والعربية، نتيجة الجرائم الوحشية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يستدعي تقديم صوت التضامن والمواساة على أجواء الفرح والاحتفال.

وجدد الأزهر دعمه الكامل لصمود الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن القضية الفلسطينية ستظل في صدارة اهتماماته، داعيًا إلى توحيد الجهود لإنهاء العدوان والمأساة الإنسانية المتفاقمة، وتمكين الفلسطينيين من حقوقهم المشروعة في الحرية والكرامة واستعادة أرضهم ومقدراتهم.