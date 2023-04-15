تضامن كبير مع محمد معوش

أعرب وزير الشباب و الرياضة عبد الرحمان حماد عن تضامنه مع لاعب فريق جبهة التحرير الوطني لكرة القدم محمد معوش، بعد إجرائه عملية جراحية.

وتمنى وزير الشباب والرياضة الشفاء العاجل، لعضو المكتب الفيدرالي، “داعيا المولى عز و جل أن ينعم عليه تمام الصحة والعافية و لكل المرضى أجمعين”.

وحظي محمد معوش بزيارة وزير المجاهدين وذوي الحقوق العيد ربيقة، الذي تنقل إلى المستشفى الجامعي بوخروفة عبد القادر ببن عكنون، للاطمئنان على حالة نجم منتخب جبهة التحرير الوطني.

ومن جهته، عبّر رئيس الإتحاد الجزائري لكرة القدم جهيد زفيزف وأعضاء المكتب الفدرالي عن تضامنهم مع نجم فريق جبهة التحرير الوطني وعضو المكتب الفدرالي محمد معوش، بعد إجرائه عملية جراحية.

وتمنت اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الشفاء لمحمد معوش، حيث قالت على صفحتها الرسمية: ” تتمنى اللجنة الأولمبية والرياضية الجزائرية، الشفاء العاجل للسيد محمد معوش رئيس مؤسسة فريق جبهة التحرير الوطني، متضرعين إلى الله العلي القدير أن يمن عليه بالصحة والعافية، ويعيده إلى أهله وأحبائه سالما نشطا كما عهدناه دائما”.

وقامت مصارعة الجيدو السابقة قامت بطلة الجيدو سليمة سواكري بزيارة محمد معوش، وتمنت له الشفاء العاجل بعد إجرائه العملية الجراحية.

وأجرى عضو المكتب الفدرالي ولاعب فريق جبهة التحرير محمد معوش عملية جراحية على مستوى الحوض بعد سقوطه في حفل ذكرى تأسيس منتخب FLN الذي أقيم الخميس، بوزارة المجاهدين.

وكرّمت وزارة المجاهدين وذوي الحقوق ثلاثة نجوم من فريق جبهة التحرير الوطني، ويتعلق الأمر بكل: رشيد مخلوفي، محمد معوش ودحمان دفنون، وهم آخر الأعضاء الذين مازالوا على قيد الحياة.

وتم التكريم في مراسم حضرها مستشار رئيس الجمهورية، ياسين ولد موسى، وعدد من المجاهدين والأسرة الثورية ورئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم، جهيد زفيزف، إضافة إلى أعضاء فدراليين ولاعبين سابقين ومدعوين.