تضامن واسع مع أب تنقّل من الجلفة بالحافلة حاملا ولده لمستشفى القطار!

الطفل أصبح مشلولا بسبب مرض نادر

تضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي مع أب تنقل بالحافلة من ولاية الجلفة حاملا ولده المريض لمستشفى الأمراض المعدية بالقطار.

وتداول نشطاء، مساء الثلاثاء، صور السيد “بن جدو عبد الحفيظ” وهو داخل الحافلة المتجهة صوب العاصمة وفي حضنه ينام الطفل فيصل الذي تظهر عليه علامات التعب الشديد والمرض، إضافة إلى صورة أخرى وهو يقف في مدخل مستشفى الهادي فليسي بالقطار.

وعقب الانتشار الواسع لصور بن جدو القادم من الجلفة، تنقل البعض للمستشفى من أجل تقديم المساعدة، حيث تم التأكد من دخول الطفل الذي فقد نشاطه كليا منذ أزيد من سنة للعلاج.

ولأن الرجل فقير ولم يملك حتى ثمن سيارة أجرة ليقل ابنه المريض بكل أريحية، فقد استجدى من وقفوا على حالته ذوي القلوب الرحيمة أن يساعدوه بما استطاعوا والاتصال به عبر الرقم: 0696.600.116.

وكانت قناة “لمة تي في” الإلكترونية قد عرضت حالة بن جدو فيصل، مؤخرا، والذي كان طفلا عاديا ولما بلغ من العمر 6 سنوات أصيب بشلل كامل، حيث فقد السمع والرؤية وأيضا القدرة على المشي والشهية للأكل.

وناشد والد الطفل السلطات لمساعدته من أجل علاجه في الخارج لأنه عاطل عن العمل، لديه 4 أطفال، ويسكن في الطابق الرابع ويجد مشقة كبيرة في حمله يوميا للعلاج، كما باع كل ما يملك في رحلة تشخيص حالته.

وأصيب الطفل بن جدو فيصل منذ حوالي سنة ونصف بمرض نادر على مستوى المخ، حيث قال والده بأنه أجرى له التصوير بالرنين المغناطيسي “ليرام” مرتين، حيث أظهر التصوير الأول أنه يعاني من التهابات في حين أظهر الثاني أن لديه تكيسات.