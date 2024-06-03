تضامن واسع مع إمام جزائري بعد اتهامه بالسرقة وتعرضه لحملة تشويه!

تضامن ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي بشكل واسع ومكثف مع إمام جزائري تعرض لحملة تشويه بعد اتهامه بالسرقة عبر قناة تلفزيونية.

وأعرب نشطاء عن استيائهم من الهجمة الشرسة ضد الشيخ عمر بن زاوي إمام وخطيب مسجد بدر حي يحياوي سطيف واتهامه بسرقة مبلغ 450 مليون سنتيم، كان قد جمعها من المحسنين لابنة أحد المعوزين.

وظهر رجل عبر قناة تلفزيونية خاصة، زاعما أن الشيخ قام بالاستيلاء على أموال الصدقة الموجهة لابنته المعاقة، ما أثار جدلا واسعا بين من يتهم الإمام بالمتاجرة بالدين واستغلال الثقة، ومن يدافع عنه، ويشهد على حسن أخلاقه.

وعدّد أهالي المنطقة ممن يعرفون الإمام جيدا خصاله الحميدة وأعماله الخيرية بالقول إنه من وقف على بناء صرح برج القرآن وتنظيم الدراسة فيه بكيفية احترافية ولائقة ومنظمة ورائدة وهو كذلك من وقف على مشاريع خيرية جمة أهمها شراء سيارات إسعاف متطورة بأموال المحسنين وكان ولا يزال قبلة لكل طالب إعانة أو فقير أو محتاج فلم يترك صاحب حاجة إلا وسار في حاجته.

كما تحدثوا عن دروسه بالمسجد حيث يأتي الناس من كل الجهات للاستماع إلى مواعظه الطيبة الحسنة، وطالبوا مديرية الشؤون الدينية للتدخل وإنصافه، مؤكدين على أن القناة ارتكبت خطأ مهنيا فادحا بالتركيز على جلب المشاهدات على حساب أصحاب النفوس النقية، ممن يتفانون في خدمة البلاد والعباد.

في ذات السياق تحدّث الشيخ بن زاوي عن الحادثة، وقال أن الرجل جاءه من ولاية تيارت رفقة ابنته فلم يرده وسمح له بجمع المال داخل المسجد ولا يعلم كم أعطاه المحسنون، وتحدى 58 ولاية على المباشر أن يظهر من تبرع بذاك المبلغ الكبير للطفلة المعاقة.

وخاطب الرجل بالقول: “إذا أردت أن تتاجر بابنتك فليس على حساب الإمام”.

من جانبه أعرب الرجل المتهم للإمام عن ندمه واستعداده للاعتذار بعد الحادثة التي قلبت الشبكات، وقال بأنه في كرب شديد ويفكر في الانتحار لأنه كذب بعدما أغلقت جميع الأبواب في وجهه.