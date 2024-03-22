تضامن واسع مع خديجة بن قنة بعد حملة التشويه التي شنها ذباب الصهاينة
أعرب ناشطون عبر شبكات التواصل الاجتماعي عن تضامنهم الواسع مع المذيعة الجزائرية بقناة الجزيرة، خديجة بن قنة، بعد حملة التشويه التي شنها ضدها ذباب الصهاينة على خلفية دخولها إلى القدس المحتلة في مهمة عمل وظهورها في مقطع فيديو وهي تصلي في الحرم القدسي.
بعض الغيورين على #المسجد_الأقصى علق على هذا الفيديو للفاضلة الكريمة ابنة الجزائر أ. خديجة بن قنة تؤدي صلاة التراويح في المسجد الأقصى المبارك واعتبر أن هذا يعتبر “تطبيعاً”..!
لكن التطبيع في واد، وهذه الصورة المباركة في وادٍ آخر..! وينبغي أن لا نخلط الأوراق.
فبالإضافة إلى أن… https://t.co/qXlUFFkkcz
— Dr. Abdallah Marouf د. عبدالله معروف (@AbdallahMarouf) March 13, 2024
وكان الاحتلال قد استغل تواجد بن قنة في المسجد الأقصى ليروج لرواية سماحة إسرائيل وصونها لحرية العبادة والمعتقد في الأماكن المقدسة، وذلك لتأليب الرأي العام ضدها باعتبارها مهاجمة شرسة للكيان الصهيوني وتجاوزاته الخطيرة في حق الفلسطينيين.
نحن نسمي ذلك حرية العبادة بينما خديجة @Benguennak تردد ليلة نهار على شاشة الجزيرة مع شبكة “مراسليها” ان إسرائيل تعرقل وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.
شمس الحقيقة لا تغطى بالغربال. إسرائيل تصون حرية العبادة والمعتقد في الأماكن المقدسة.
تقبل الله صلواتكم بالأمن ودحر دواعش حماس… pic.twitter.com/Y9fc2A2D7r
— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) March 13, 2024
واستغل الصهاينة كل المنصات والذباب الإلكتروني لتشويه صورة الإعلامية الجزائرية، غير أن الكثيرين تضامنوا معها وطلبوا منها مواصلة حواراتها الرائعة دون الالتفات إلى الثرثرة من حولها لأن كل صوت فلسطيني توصله يعتبر بمثابة الرشقة الصاروخية على الكيان الغاصب.
الزميلة الكبيرة الاستاذة خديجة بن قنة، واصلي حواراتك الرائعة كل مشهد من هذه الحلقات الكاشفة هو رشقة صاروخية على الكيان الصهيوني المحتل، وآية واقعيتك هي موضوعيتك، لا تبالي بثرثرة مهرج الجيش الصهيوني المدعو افيخاي، وغيره من صبيان الموساد الفاشل، لقاءاتك وثائق. حواراتك حقائق. سلمت https://t.co/hietmDCvi9 pic.twitter.com/HmXURDciki
— Dr.Magdi Alafifi (@alafifi56) March 14, 2024
واعتبر نشطاء تقرير القناة 11 العبرية اعترافا بالدور الكبير الذي تقوم به بن قنة التي تعتبر حسبهم خنجرا في عين الإعلام الصهيوني، الذي لا ينفك عن تشويه كل الأصوات الناقلة لمعاناة الشعب الفلسطيني وكشف حقيقة الاحتلال.
مرَّةً أُخرة ، #خديجة_بن_قنة خنجرٌ في عين الإعلام الصهيوني وتقرير مفصل من القنوات “الإسرائيلية” عن الدور التي تقوم به ،،#غزة_تثتغيث_بربها pic.twitter.com/TSl4ZWqqTT
— أحمد الكحلوت (@ahmedalkahlout) March 21, 2024
وارتأى البعض أن في برنامج خديجة بن قنة منفعة كبيرة عائدة على القدس والقضية الفلسطينية لأن القدس بحاجة إلى نافذة يومية وتغطية مستمرة لنقل صورتها المحاصرة وأصوات أهلها وإفشال مخطط تهويدها.
انا كنت من اول الناس الي اعطت ردة فعل على ظهور خديجة بن قنة ببرنامج نافذة من القدس من داخل القدس .. قبل يصير الهجوم لكبير عليها شخصيا .. وتراجعت عن ردة فعلي ومنشوري بنفس الساعة ونفس اليوم
لانه ادركت انه برنامجها في منفعة عائدة على القدس وقضيتنا وانه القدس محتاجة نافذة يومية… pic.twitter.com/2wRewKJrvc
— جَفرَا الحُب والثَورة 🇵🇸 𓂆 (@jafra_ps) March 14, 2024
حملة تشويه بسبب تغطيتها من القدس
وتتعرض خديجة بن قنة، مؤخرا، لحملة تشويه من قبل الإعلام الصهيوني وذبابه المنتشر عبر شبكات التواصل الاجتماعي، بسبب تغطيتها من القدس.
وتداولت صفحات عديدة عبر منصة فيسبوك، شائعات كثيرة بشأن مذيعة الجزيرة، ومنشورات تهاجمها بسبب تواجدها في القدس لتشويه سمعتها.
وروج ذباب الصهاينة لعديد الشائعات بشأن خديجة بن قنة، كما حصل في السابق مع جميع الإعلاميين الداعمين لفلسطين والناقلين لمعاناة الغزيين.
وانتشرت الشائعات بشأن المذيعة الشهيرة مباشرة عقب وصولها إلى القدس لنقل مستجدات انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي بحق الشعب الفلسطيني في المدينة المحتلة خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة.
ونشرت القناة “11” العبرية تقريرا اتهم بن قنة بـ”دعم الإرهاب ومعاداة اليهود” بسبب دعمها للقضية الفلسطينية.
وقالت القناة العبرية، إن بن قنة تفتقد للمصداقية في نقل الأخبار بسبب ما وصفته بأنه انحياز القناة التي تعمل فيها إلى الجانب الفلسطيني، كما انتقدت اجتماعها بشخصيات فلسطينية معادية للاحتلال، من أمثال الشيخ رائد صلاح -رئيس الحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني المحتل.
شيخ الأقصى رائد صلاح من بيت المقدس:
” من عميق قلبي ونحن بجوار المسجد الأقصى أرحب بالأخت خديجة التي تحولت إلى أيقونة إعلامية مناصرة لنا ولهمومنا وآلامنا وطموحاتنا.. جاءتنا ابنة المليون ونصف مليون شهيد لتكون صوتنا..صوتَ الفلسطينيين والمستضعفين والمحاصرين “..
ولا عزاء للمطبعين… pic.twitter.com/f01ZXIW2dG
— خديجة بن قنة khadija Benganna (@Benguennak) March 18, 2024
وزعم التقرير أن الاحتلال يسهّل دخول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى، مستدلا بمقاطع مصورة للصحفية الجزائرية وهي تؤدي الصلاة داخله ضمن زيارتها لمدينة القدس المحتلة، في حين يفرض الاحتلال في الواقع قيودا مشددة، تصاعدت مع حلول رمضان، على وصول الفلسطينيين إلى المسجد الأقصى منذ بدء العدوان على في السابع من أكتوبر الماضي.
🔴ترجمت لكم من العبرية إلى العربية
القناة 11 الإسرائيلية قامت بعمل تقرير اخباري عن زيارة صحفية #الجزيرة #خديجة_بن_قنة @Benguennak وفيه قامت بإلصاق تهم من كل حدب وصوب نحوها، وأنها داعمة للإرهاب ومناصرة للقضية الفلسطينية ، ومعادية للوجود اليهودي في القدس بشكل خاص وفلسطين بشكل عام… pic.twitter.com/JXafJgzggi
— مرشد سياحي للتاريخ الأندلسي (@Andalusrise) March 19, 2024
وتأتي زيارة خديجة بن قنة إلى مدينة القدس المحتلة، التي حولها الاحتلال إلى ثكنة عسكرية، في إطار التغطية التي تقوم بها قناة “الجزيرة” للانتهاكات والقيود الإسرائيلية المشددة ضد الشعب الفلسطيني والمسجد الأقصى خلال شهر رمضان، بالتزامن مع تواصل العدوان على قطاع غزة للشهر السادس على التوالي.