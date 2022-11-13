تضرر 18 منزلا جراء الهزة الأرضية بالمدية

اللجنة المختصة تؤكد أن الخسائر بسيطة

تضرر 18 منزلا في منطقة أولاد طريف ببلدية أولاد إبراهيم التابعة إدرايا لدائرة العمارية بالمدية، وفق ما أحصته لجنة ولائية مكلفة بحصر أضرار الهزة الأرضية التي ضربت المنطقة السبت، وكانت بشدة 4.5 على سلم ريشتر.

ولاحظت اللجنة أن الأضرار اللاحقة بالمنازل “طفيفة جدّا”، وتراوحت بين تشققات خفيفة مست جدران البنايات الطوبية والهشّة وكذا سقوط بعض الأسقف المزيفة لبعض المنازل الأخرى، وحرر تقرير بهذا الخصوص، من طرف اللجنة التي ضمّت رئيسة دائرة العمارية ورئيس بلدية اولاد إبراهيم والمدير الولائي للحماية المدنية ومصالح الدرك الوطني والمصالح التقنية للبناء والتعمير التابعة لبلدية أولاد إبراهيم ودائرة العمارية. وضم التقرير صورا عن الأضرار التي مست هذه المساكن، والتي لم ترق حسب مختصين إلى أن يفعّل لأجلها مخطط النّجدة.

وسجل ارتياح وسط السكان لمحدودية الخسائر الناجمة عن الهزة، رغم قوتها وطول مدتها، فضلا عن حالة الهلع التي خلفتها بعديد البلديات. وأبدى السكان تعاونا كبيرا مع اللجنة المذكورة، ورافقوهم إلى المواقع المتضررة. من جهته أمر والي الولاية جهيد موس بتدخل مؤسسات الدولة بما يلزم في حال تسجيل أي أضرار مهما كان نوعها والتكفل الأمثل بالمتضررين في حال وجودهم. وقال رئيس بلدية أولاد إبراهيم في اتصال مع “الشروق” إنّ مصالحه بمعية اللجنة الموفدة إلى المنطقة لم تسجل أيّ حالة تستدعي التكفل بها مثل العائلات المنكوبة، أو تلك التي تحتاج تعويضات، حيث أنّ التشققات حسب محدثنا جمال بوشعبة رئيس بلدية أولاد إبراهيم هي عبارة عن تشققات بسيطة لا تشكل خطرا على قاطني هذه السكنات وهو ما أكده التقنيون الذين رافقوا اللجنة، مبديا ارتياحه لعدم تسجيل خسائر بشرية أو مادية كبيرة.