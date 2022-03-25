تضرر 689 مسكنا جزاء زلزال بجاية

أصحابها يتطلعون إلى الحصول على تعويضات

كشفت مصالح ولاية بجاية عبر صفحتها الرسمية، عن إحصاء، إلى غاية يوم 23 مارس، 689 بناية متضررة من الزلزال الذي ضرب المنطقة مؤخرا بقوة 5.5 درجات على سلم ريشتر، فيما لا يزال مهندسو الهيئة التقنية لمراقبة البناء، يواصلون معاينة بنايات المواطنين بكل المناطق المتضررة.

وفي هذا الصدد أشار بيان خلية الإعلام للولاية، عن إحصاء الى حد الساعة، لـ320 سكن فردي متضرر منها 150 مسكنا صنف ضمن الخانة الخضراء و99 ضمن خانة البرتقالي 3 و70 مسكنا متضررا ضمن خانة البرتقالي 4 مع إدراج سكن واحد إلى حد الساعة ضمن الخانة الحمراء.

كما أحصت فرق هيئة الرقابة التقنية للبنايات من جهة أخرى، 183 سكن جماعي متضرر، 121 منها تم تصنيفها ضمن الخانة الخضراء و35 ضمن خانة البرتقالي 3 و27 مسكنا جماعيا ضمن خانة البرتقالي 4، كما تم تسجيل 186 هيكل إداري متضرر، مع الإشارة إلى أن أغلب البنايات المتضررة تقع بعاصمة الولاية باعتبارها أقرب نقطة إلى مركز الهزة، علما أن مصالح الولاية قد وضعت ثلاثة أرقام هاتفية تحت خدمة المتضررين من الزلزال وذلك عبر كامل إقليم الولاية 034103040 034103144- 034103162-.

وتعرضت بجاية يوم 19 مارس لهزة أرضية عنيفة بلغت شدتها 5.5 درجات على سلم ريشتر أدت إلى تسجيل بعض الإصابات الخفيفة مع تضرر بعض البنايات، وحسب معلومات “الشروق” فإنه من المنتظر أن تتكفل الدولة بتعويض أصحاب السكنات المتضررة، منها التي يتكفل أصحابها بمهمة الترميم، بعد حصولهم على مبالغ التعويض، على غرار السكنات الفردية المصنفة ضمن الخانة الخضراء وحتى البرتقالي 3، فيما يتولى أصحاب السكنات الفردية المصنفة ضمن الخانة البرتقالي 4 مهمة الترميم، بعد الحصول على التعويض، وذلك تحت متابعة مهندسي هيئة الرقابة التقنية بالنظر إلى حساسية الأشغال التي ستشملها هذه البنايات والتي ستمس أساساتها، في حين سيتم تعويض أو إعادة إسكان أصحاب السكنات الفردية المصنفة ضمن الخانة الحمراء مع هدمها. أما بخصوص السكنات الجماعية المتضررة، فمن المنتظر أن تتولى السلطات مهمة اختيار المؤسسات المتخصصة التي ستتكفل بأشغال الترميم، حسب درجة الضرر، نفس الشأن بالنسبة للهياكل الإدارية المتضررة.