تضرر 95 بالمئة من المدارس جراء السيول في شرق ليبيا (فيديو)

أكدت حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا يوم الإثنين 18 سبتمبر، تضرر 95 بالمئة من المدارس شرقي البلاد، جراء السيول التي ضربت المنطقة.

وقال وزير التربية والتعليم موسى المقريف في مؤتمر صحفي بطرابلس، إن “95 بالمئة من المؤسسات التعليمية تضررت بفعل السيول والفيضانات في المناطق المنكوبة”.

وتابع المقريف أن “17 مؤسسة تعليمية في بنغازي، استقبلت الطلاب النازحين من مناطق السيول والفيضانات في الدخول المدرسي يوم الأحد الماضي”.

نشرت وكالة رويترز يوم الإثنين 18 سبتمبر، مشاهد جوية تظهر حجم الدمار الذي لحق بمدينة درنة شرقي ليبيا. جراء الفيضانات الناجمة عن إعصار “دانيال” المتوسطي.

ففي ليلة 10 سبتمبر، دمر فيضان مياه وادي درنة السدود التي بنيت لحمايته عندما هطلت أمطار غزيرة على تلال المدينة. ما تسبّب في جرف جزء كبيرة منها.

وارتفعت حصيلة ضحايا الفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة شرقي ليبيا، جراء إعصار “دانيال” المتوسطي، إلى 11 ألف و300 قتيل. وفق ما أكدته الأمم المتحدة مساء السبت 16 سبتمبر.

ونقل مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية عن الهلال الأحمر الليبي أن 10.100 آخرين لا يزالون في عداد المفقودين في المدينة المنكوبة.

وأضاف المصدر أن الفيضانات أودت بحياة 170 شخصا في أماكن أخرى بشرق ليبيا خارج درنة. مرجّحا أن ترتفع هذه الأرقام بالنظر إلى تعداد المفقودين.

قال الأمين العام للأمم المتحدة أنتونيو غوتيريش يوم الخميس 14 سبتمبر، إن الكوارث الطبيعية في المغرب وليبيا، أودت حياة آلاف الأشخاص. وأثرت على عدد لا يحصى من الأسر والمجتمعات.

وتعهد غوتيريش في تغريدة على منصة “إكس” (تويتر سابقا)، بأن الأمم المتحدة “ستعمل بكل الطرق الممكنة مع شركائها. للمساعدة في توصيل المساعدات الطارئة لضحايا الزلزال في المغرب والفيضانات في ليبيا”.

The heart-wrenching disasters in Morocco & Libya have claimed thousands of lives and affected countless families & communities.

The @UN will work in every way we can with partners to help get emergency assistance to those who so desperately need it.

— António Guterres (@antonioguterres) September 14, 2023